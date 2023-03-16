أزمة بنك كريدي سويس تشعل أسعار الذهب اليوم لمستويات قياسية

قفزت أسعار الذهب اليوم عالميا الخميس 16-3-2023 بعد عمليات البيع لجني الأرباح التي شهدتها بداية جلسة اليوم، بعد تسجيله أعلى مستوى في 6 أسابيع أمس، بعد الإقبال العنيف على الملاذ الآمن بالأسواق المالية في أعقاب الأزمة المصرفية التي تعرض لها بنك كريدي سويس والتي زادت المخاوف من انتقال عدوى انهيار البنوك إلى أوروبا.

وقفز سعر جرام الذهب في مصر اليوم عيار 21 الى 1935 جنيها بدون مصنعية وسط توقعات بمواصلة ارتفاعاته ، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 1660 جنيها ، وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 15480 جنيها .

سعر الذهب

وارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.2% بعد أن سجلت أدنى مستوى اليوم عند 1907.52 دولار للأونصة وتتداول وقت كتابة التقرير عند 1922.00 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد ارتفاع في أسعار الذهب بنسبة 0.8% خلال جلسة أمس ليسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع عند 1937.25 دولار للأونصة. ويتداول الذهب حاليا مرتفعا بنسبة 5% منذ بداية عام 2023.

بسبب الاقبال الكبير على الملاذ الآمن التقليدي في الأسواق المالية، شاهدنا يوم أمس أسعار الذهب والدولار يرتفعان في نفس الوقت على الرغم من العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار، ولكن المخاوف الكبيرة في الأسواق المالية أوقفت عمل هذه العلاقة يوم أمس.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع يوم أمس بنسبة 1% وسجل أعلى مستوى في 3 جلسات عند 104.70 قبل أن يتراجع المؤشر خلال جلسة اليوم بسبب التصحيح الفني لينخفض بنسبة 0.2% وقت كتابة التقرير.

أزمة كريدي سويس تعيد المخاوف للقطاع المصرفي العالمي

حازت أزمة بنك كريدي سويس السويسري على اهتمام الأسواق المالية العالمية يوم أمس، بعد صدور تقاريره المالية التي كشفت عن نقاط ضعف جوهرية في الضوابط الداخلية ساهمت في تجديد مخاوف المستثمرين من اندلاع أزمة مصرفية عالمية، خاصة أن الأمر يأتي بعد أيام من انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي وإغلاق بنك سيجنتشر.

وانخفض سهم كريدي سويس بأكثر من 30% في تداولاته في بورصة سويسرا وذلك بعد إيقاف التداول عليه أكثر من مرة بسبب عمليات البيع المفتوح على السهم.

وزاد من حدة المخاوف إعلان البنك الأهلي السعودي أكبر المساهمين في البنك السويسري أنه لن يقوم بضخ سيولة نقدية جديدة في البنك الذي تصل حيازاته إلى نصف تريليون دولار، وهو ما دفع البنك إلى اللجوء للبنك المركزي السويسري لطلب إنقاذ سريع.

وبالفعل وجد البنك استجابة سريعة من البنك المركزي السويسري وهيئة الرقابة المالية السويسرية حيث أصدرا بيانا يفيد استعداد البنك المركزي التدخل وضخ السيولة في بنك كريدي سويس إذا تطلب الأمر هذا، وأظهر البيان أيضا أن البنك يلبي متطلبات رأس المال والسيولة وفقا لقواعد المركزي السويسري وقادر على مواجهة أية عقبات مالية.

وأكد المركزي السويسري على عدم وجود أية مؤشرات على انتقال عدوى انهيار البنوك إلى القطاع المصرفي في سويسرا، وأن تبعات إغلاق بنك سيجنتشر وانهيار بنك سيليكون فالي وسيلفر جيت لم تنتقل إلى القطاع المصرفي.

بعد أزمة كريدي سويس عادت أسعار الذهب اليوم إلى الصدارة بالنسبة للمستثمرين ليزداد الإقبال الحاد عليه كملاذ آمن في الأسواق المالية، وذلك بعد انخفاضات عنيفة في أسواق العملات والأسهم والسندات، ليصبح الملاذ الأخير للأسواق هو الاستثمار في الذهب.

وأدت المخاوف بشأن البنك السويسري إلى انخفاض مؤشر البنوك الأوروبية 6.9% وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد فيما يقرب من 13 شهرًا، كما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأوروبية والأمريكية.