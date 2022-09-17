أزمة النصب على طلاب إعلام القاهرة تصل «النواب».. ومطالب بمنظم معتمد للكليات

عبر النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، عن استنكاره تجاه أزمات حفلات التخرج المتكررة لخريجي الجامعات، والتي كان آخرها تعرض طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة لعملية نصب من قبل الشركة المنظمة لحفل تخرجهم.

ونوه عضو مجلس النواب في تصريحات له اليوم ،أنه يجب عدم ترك الأمر للباحثين عن السبوبة، مشيرا إلى أن المنظمين لمثل هذه الحفلات يقوموا بالاتفاق مع الطلاب بشأن تنظيم حفل مبهر يليق بهم، ولكن تكون النهاية عكس ذلك وهو ما نراه في اكتر من مرة أثناء تنظيم هذا النوع من الحفلات، لأن الأمر غير مراقب ولا يوجد ضابط حاكم للقائمين عليه.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، ان ما رأيناه الآونة الأخيرة بشأن تعرض طلاب إعلام للنصب، يدفعنا للبحث والتمعن حول هذه الظاهرة وأسبابها، لأنه غير مقبول على الاطلاق كسر فرحة هؤلاء الطلاب أثناء تخرجهم ونشر حالة من الإحباط لأهاليهم الذين قدموا من جميع محافظات مصر للاحتفال بتخرج أبنائهم.

وطالب النائب هشام هلال بضرورة وجود منظم بالكليات لتولي هذا الأمر ويكون الحفل تحت إشراف الكلية والجامعة حتى يكون هناك حفل يليق بهم و بمسيرتهم التعليمية ويجسد هذه اللحظة الفارقة في حياتهم .

ونوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بضرورة التوعية الإعلامية لهؤلاء الطلاب، لأنه ليس من المنطق أن يقوم الطلاب بإعطاء اموالهم لأشخاص أو شركات غير موثوق بها، لذلك التوعية هامة حتى لا يكون هناك مجال لأصحاب السبوبات النصب على أبنائنا.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أنه سيتم بحث هذا الموضوع بشكل موسع مع بداية دور الانعقاد الثالث والمقرر بدؤه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم، حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة وضمان حقوق الطلاب، منوها ان هذا ما يحتمه علينا دورنا البرلماني.