أزمة المراسى النهرية فى طريقها للحل

■ الرى وافقت على تشغيل 9 جديدة.. وإعادة فتح الباب للقطاع الخاصمدحت إسماعيلحصلت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، على موافقة من وزارة الرى والموارد المائية، بتشغيل 9 مراسى نهرية، بمواقع مختلفة فى نطاق المحافظة، تمهيداً لإعادة طرح الأتوبيس النهرى على شركات القطاع الخاص.قال مصدر لـ«المال&ra

■ الرى وافقت على تشغيل 9 جديدة.. وإعادة فتح الباب للقطاع الخاص

مدحت إسماعيل

حصلت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، على موافقة من وزارة الرى والموارد المائية، بتشغيل 9 مراسى نهرية، بمواقع مختلفة فى نطاق المحافظة، تمهيداً لإعادة طرح الأتوبيس النهرى على شركات القطاع الخاص.

قال مصدر لـ«المال»، إن وزارة الرى والموارد المائية، منحت الموافقات اللازمة للمحافظة، بعد تدخل الرقابة الإدارية، وأن محافظة القاهرة فى انتظار منح موافقة 5 مراسى أخرى، ليصل إجمالى المواقع المقرر تشغليها خلال الفترة المقبلة 14 موقعاً، مرحلة أولية لإطلاق المشروع بشكل جديد وخدمة مطورة.

أضاف أن من المشاكل المعلنة حالياً عن أسباب عدم طرح الأتوبيس النهرى على الرغم من إعلان الحكومة نيتها تشغيله، من خلال القطاع الخاص بداية من 2015، عدم إنهاء تراخيص الفنية اللازمة للتشغيل، التى تصدرها الجهات الحكومية المختلفة، فضلاً عن عدم تخصيص الأراضى لإقامة مراسى الأتوبيس، إلى جانب عدم إنهاء بعض الموافقات الأخرى ومنها موافقة وزارة البيئة.

أشار المصدر إلى أن محافظة وهيئة النقل النهرى بوزارة النقل، وحدة الشراكة بوزارة المالية، اتفقا على إعادة طرح مشروع الأتوبيس النهرى، عقب موافقة «الرى»، على تراخيص 5 مراسى الأخرى، موضحاً أن الجهات المذكورة سلفاً انتهت من إعداد كراسة شروط تأهيل الشركات التى تتنافس على المشروع.

تختص وزارة الرى، وفقاً لأحكام القانون رقم 48 لعام 1982، بإصدار الموافقات على إقامة العائمات السكنية والسياحية غير الفندقية، والوحدات النهرية المتحركة كالصنادل وغيرها من العائمات، كما نص القانون فى مدته رقم 38 على أن وزارة الرى تختص بإصدار تراخيص إنشاء المراسى للعائمات المذكورة سلفا، بعد تقديم الدراسات الخاصة، دون الإخلال بأحكام القانون.

يشار إلى أن وحدة الشراكة، طرحت المشروع على شركات القطاع الخاص فى نهاية 2015، إلا أنه تم إلغاء المناقصة، بعد اقتصار التقدم للمشروع على شركة واحدة فقط، كما اختارت «وحدة الشركات»، فى عام 2016، تحالف مكتب أرنست آند يونج «E&Y» مستشار الطرح والاستشارى المالى للمشروع، واختيار مكتب Eversheds UK مستشار قانونى دولى، ويعاونه المكتب المصرى العربية للاستشارات القانونية، ومكتب WSP UK كمستشار فنى دولى، ويعاونه المكتب المصرى دورش للخدمات الاستشارية Dorsch Consult Egyp.

ذكر المصدر، أن هيئة النقل العام، قامت مؤخراً بتشغيل 3 وحدات نهرية على خط الحوامدية المعصرة فى منطقة حلوان، مشيرة إلى إن إجمالى أسطول الهيئة الحالى من الوحدات النهرية يصل إلى 32 وحدة، موزعة بواقع 5 للنقل السياحى، و13 وحدة عاملة بشكل فعلى لنقل الركاب، و14 متوقفة، وتبحث المحافظة فى الوقت الحالى تأهيلهم، مضيفة أن محافظ القاهرة، عاطف حلمى، يعقد اجتماعًا الأسبوع الجارى مع قيادات الهيئة، لبحث آلية توفير التمويل اللازمة لعملية تطوير الوحدات.

تتراوح أسعار تذكر الوحدات النهرية العادية، التابع لهيئة النقل العام، تتراوح بين 2 إلى 15 جنيهًا، وفقاً لطول الخط، والفئة المعتمدة عليها كوسيلة نقل.