أزمة الكهرباء تتفاقم في جنوب إفريقيا.. قطع التيار أسبوع كامل

لفتت إلى "حادث كبير" في زامبيا

أعلنت شركة إيسكوم للكهرباء المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا، عزمها قطع التيار لمدة أسبوع كامل بداية من غدا الإثنين، في ظل صعوبات متلاحقة بالقطاع.

وتعاني جنوب إفريقيا (صاحبة أكبر قطاع صناعي في القارة السمراء) من أزمة طاقة متفاقمة وصلت بها إلى حد قطع التيار 8 ساعات يوميا.

وقالت الشركة إنها ستقطع التيار الكهربائي لمدة أسبوع من الساعة الخامسة صباحا يوم الإثنين حتى الساعة الخامسة من صباح السبت.

ولفتت إلى عدم كفاية طاقة التوليد وعدم القدرة على تجديد احتياطيات الطوارئ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضافت الشركة أن “حادثا كبيرا” وقع في زامبيا أمس السبت أثر على شبكة الكهرباء في الجنوب الأفريقي بأكمله.

وشهدت زامبيا الغنية بالنحاس انقطاعا للكهرباء في جميع أنحاء البلاد أمس بعد مشكلة لم يتم تحديدها.

وتقول صحيفة sapeople الجنوب إفريقية إن السبب الرئيسي في أزمة الطاقة هو الفساد، حيث تتكرر عمليات اختلاس الأموال المخصصة للصيانة وتعظيم قدرات شبكة إيسكوم للكهرباء.

وقال الخبير الاقتصادي مايك شوسلر: “ربما يكون إمداد الطاقة المتعطل في جنوب إفريقيا هو السبب الأكبر لوجود معدل بطالة بنسبة 34.4٪”.

وأوضح: “انقطاع التيار الكهربائي يمثل رادعًا كبيرًا للمستثمرين (المحليين والأجانب)”.

وتابع: “الدولة تخسر ما يصل إلى 600 مليون راند في الاقتصاد يوميًا مع انقطاع التيار الكهربائي”.

