أزمة القمامة فى مصر.. أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحى : وزير التنمية المحلية يتحدث عن أزمة القمامة فى " كل يوم" على on e يستضيف الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "كل يوم"، المذاع على فضائية ON E، فى التاسعة مساءً وزير التنمية المحلية هشام الشريف، وتتناول الحلقة أزمة…

رحاب صبحى :



وزير التنمية المحلية يتحدث عن أزمة القمامة فى ” كل يوم” على on e

يستضيف الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه “كل يوم”، المذاع على فضائية ON E، فى التاسعة مساءً وزير التنمية المحلية هشام الشريف، وتتناول الحلقة أزمة القمامة في مصر، والعقارات المخالفة، وخطة الوزارة نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات، وفساد المحليات.

جهود الداخلية فى القضاء على البؤر الإرهابية قى 90” دقيقة ” على المحور

يستضيف الإعلامي محمد الباز في الثامنة مساءً، ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، عدد من القضايا والملفات ومناقشة بيان الداخلية حول ضبط كوادر من حركة حسم الإرهابية، كما يكشف توابع العملية الإرهابية التي تمت في الواحات وجهود وزارة الداخلية للقضاء على البؤر الإرهابية.

كما يستضيف “الباز”، خلال الحلقة المهندس هاني محمود رئيس مجلس إدارة شركة “فودافون مصر”، لمناقشته في آخر المستجدات في نظم الاتصالات الحديثة، ومستقبل قطاع الاتصالات في مصر، وأسباب ارتفاع كروت الشحن.

وتتضمن حلقة اليوم، إذاعة مجموعة من التقارير والتحقيقات التليفزيونية المهمة التي تناقش أهم القضايا المطروحة على الساحة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات فى “الحياة اليوم”

يستضيف برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة فى السابعة مساءً عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، تعديل أسعار الضريبة أو زيادة الضرائب على بعض المعاملات الضريبة.

كما يستضيف البرنامج الدكتور ضياء رشوان رئيس الهئة العامة للاستعلامات ويتحدث عن التغطية الإعلامية فى أحداث الواحات وخطة التطوير فى الهيئة العامة للاستعلامات.

شروط صحة الصلاة فى “مجلس الفقه” على الفضائية المصرية

يستضيف برنامج “مجلس الفقه” الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن على قناة الفضائية المصرية فى الثامنة مساءً ويدور النقاش حول شروط صحة الصلاة، وتعريف ستر العورة بما يتحقق سترة قبل الإسلام، وواجب حكم ستر العورة فى الصلاة.

زيارة الرئيس السيسى لفرنسا فى “حدوتة مصرية” على الثقافية

يناقش برنامج “حدوتة مصرية” على قناة النيل الثقافية فى التاسعة مساءً، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسيى لفرنسا، خاصة بعد تولى الرئيس ماكرون الرئاسة، ويتحدث خلال الحلقة أسلام كمال مدير تحرير مجلة رزليوسف.

الحلقة تقديم هبة فهمى وحليمة خطار وإعداد نشوى عثمان وداليا حسن.