أزمة الطاقة تصعد بالتضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 1.9% في شهر سبتمبر المنصرم، مسجلا أعلى زيادة له على الإطلاق، نتيجة أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا على خلفية الأزمة الروسية-الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكان المؤشر قد سجل زيادة بنسبة 0.3% فقط الشهر الماضي، ما يمثل ارتفاعًا هائلًا في نسب التضخم.

فيما سجل على أساس سنوي زيادة قدرها 10% مطابقًا أيضًا لتوقعات الخبراء، وذلك بعد أن سجل 7.9% الشهر الماضي، حيث تعد هذه الزيادة هي الأعلى في تاريخ ألمانيا، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة ويعبر عن مدى الأزمة التي يعيشها أكبر اقتصادات أوروبا.

وساعد ارتفاع أسعار الطاقة في زيادة التضخم الاستهلاكي في ألمانيا إلى 10٪ في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في أكثر من ربع قرن، والذي بدوره يضع ضغوطًا تصاعدية على الأجور، مما يزيد من تكاليف العمالة.

رحبت التكتلات الصناعية في البداية بحزمة الطاقة، التي تتضمن أيضًا فرملة مؤقتة لسعر الكهرباء لدعم الاستهلاك الأساسي للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الشركات متفائلة بذلك.

وقالت شركة تصنيع المنسوجات Wuelfing، إنها ستعلق خطط نقل الإنتاج إلى البرتغال أو باكستان من ألمانيا، إذا وضعت الحكومة قيودًا على أسعار الطاقة عند مستويات لا تزيد عن ضعف ما كانت عليه في العام 2020.

من جهته ذكر يوهانس داو، المدير الإداري لـ Wuelfing: “سيساعد ذلك، لكننا لا نعرف بعد بالضبط ما يمكن توقعه”.

وصرحت الجمعية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها لا ترى مؤشرات ملموسة على زيادة خطط الإنتاج في الخارج، لأن أزمة أسعار الطاقة تؤثر على جميع الدول الأوروبية.