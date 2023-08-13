أزمة السجائر ترفع أسعار «الفرط» لـ5 جنيهات للواحدة

خلقت أزمة السجائر فى مصر انتعاشا بسوق البيع «الفرط» لأغلب المستهلكين، بسبب اختفاء معظم الأنواع وارتفاع أسعارها من قبل التجار، بما يقارب ضعف السعر الرسمي، لتتراوح الواحدة من 2.5 إلى 5 جنيهات حسب النوع.

ورصدت “المال” فى جولة عشوائية لعدد من الأكشاك ومحلات بيع “الفرط” اليوم، فى نطاق محافظة القاهرة والجيزة أسعار متوافقة لبيع السجائر “الفرط”، لتصل لنحو 5 جنيهات للسيجارة الواحدة من نوع إل إم ومارلبورو، وسجل سعر السيجارة الكليوبترا بـ4 جنيهات، والسجائر الصيني من 2 إلى 2.5 تتضمن أنواعا مختلفة.

كما سجلت أسعار السجائر “الفرط” لأنواع “جولد كوست وتارجت” نحو 3 جنيهات للسجارة الواحدة، لاسيما أن البيع بـ”الفرط” تتضمن جميع الأصناف المحلية والأجنبية على حد سواء بسبب الإقبال عليه من قبل المستهلكين بحسب المصادر.

ارتفاع أسعار السجائر

يذكر أن أسعار السجائر ارتفعت بنسب تتراوح من 80 الى 100% بالسوق السوداء بعد حجبها عن الجماهير وعدم الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي المعلن من قبل الشركات، لاستغلال فروق السعر، بحسب مصادر لـ”المال”.

وأكد تجار لـ«المال» أن أسعار السجائر المعروفة لاتزال مرتفعة، بقيمة تتراوح ما بين 50 إلى 55 جنيهًا لعلبة «كليوباترا بوكس»، مقابل 24 سعرها الرسمي، وارتفعت «تارجت وجولد كوست» 40 بدلا من 25.

و«مارلبورو» بأنواعها بسعر 85 جنيهًا والسعر الرسمى 59، بينما زادت «مارلبورو كرافت» إلى 70 بدلا من 44، و«إل إم» 75 مقابل 39.

جهود الحكومة لضبط السوق

وكان قد قال إبراهيم الإمبابى رئيس الشعبة العامة للدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أمس، إنه تم ضبط 200 ألف علبة سجائر أخفاها التجار في مناطق البساتين والمطرية وباب البحر وطنطا والإسكندرية والسيدة زينب، وعدة أماكن أخرى ضمن وحملات مكثفة من وزارة الداخلية لمحاربة جشع التجار في إخفاء السجائر.

وأشاد بدور الإدارة العامة لمباحث التموين فى الانتشار وتنظيم حملات مكثفة لمحاولة الحد من أزمة العشوائية فى سوق السجائر، والعمل على محاربة جشع التجار.

وأضاف في تعليق مرسل لـ”المال”، أن الشعبة تهيب بكافة المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي سوبر ماركت أو منفذ لبيع السجائر يقوم بالبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي المحددة بالباركود.

بيع السجائر بالسعر الرسمي فى محطات البنزين

وأكد رئيس شعبة الدخان أنه تقدم بمقترح للنائب العام بطرح تلك المضبوطات من السجائر في محطات البنزين لبيعها بالسعر الرسمي لحل أزمة اختفاء السجائر.

وكانت قد قررت شركة فيليب موريس مصر، رفع أسعار السجائر اعتبارًا من 17 يوليو، إذ تم رفع سعر سجائر مارلبورو و ميريت بنحو 5 جنيهات، و إل إم بزيادة قدرها 3 جنيهات.

وكشف منشور صادر عن فيليب موريس مصر، وصل “المال”، عن تفاصيل زيادة أسعار السجائر، اذ سجلت سجائر ميريت بعد الزيادة 64 جنيها، و مارلبورو 59 جنيها، و إل آند إم 42 جنيها.

كليوباترا بـ24 رسمياً

وكانت قد أعلنت الشركة الشرقية -إيسترن كومباني- أن أسعار منتجاتها ثابتة ولم تتغير منذ الزيادة الأخيرة في مارس 2023، مؤكدة أن أسعار جميع منتجاتها 24 جنيها للعلبة (20 سيجارة) ومنها الكليوباترا الأكثر طلباً بالأسواق.

وطالبت الشركة في بيان رسمي، من التجار والعاملين في سوق السجائر بالالتزام بالأسعار الرسمية وعدم زيادتها لأن ذلك يضع مسؤول البيع تحت طائلة التهرب الضريبي، وتناشد الشركة جموع المستهلكين باستخدام خاصية الـ QR كود للتأكد من الأسعار الرسمية قبل الشراء حيث التزمت الشركة بطباعة الكود الخاص بالأسعار على جميع منتجاتها للتسهيل على المستهلكين التعرف على السعر الحالي للمنتجات.

ونفى هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية، تحريك أسعار السجائر، مؤكدًا أن الأسعار لم تتغير منذ مارس 2023، مشيراً إلى أن المنتجات متوفرة بالأسواق وفقا للاحتياجات الطبيعية للسوق، وأوضح أن هناك أفكارا جديدة تدرسها الشركة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة لمعاونة الأجهزة المعنية والتصدي للتجار غير الملتزمين.