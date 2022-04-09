تراجعت مبيعات فورد موتور للسيارات الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 17٪ خلال الربع الأول، بما في ذلك انخفاض بنسبة 26٪ الشهر الماضي، حيث تكافح النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات، حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية.

وأعلنت شركة صناعة السيارات مؤخرا عن مبيعات الربع الأول من 432،132 سيارة، بما في ذلك 159،328 وحدة في مارس. وجاءت هذه الأرقام متوافقة مع توقعات المحللين.

وقال أندرو فريك، نائب رئيس المبيعات والتوزيع والشاحنات في “فورد” ، إن الشركة شهدت بعض العلامات الإيجابية مع اقتراب موسم البيع الربيعي.

وأوضح فريك: “بينما يستمر النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات في خلق تحديات، شهدنا تحسنًا في مبيعات شهر مارس، حيث تحسن المخزون أثناء النقل بنسبة 74٪ مقارنة بشهر فبراير.”

وقد سجلت سيارة F-Series رقماً قياسياً بإجمالي مبيعات بلغ 50000 وحدة في مارس.

وانخفضت مبيعات شاحنات فورد بنسبة 23٪ خلال الربع الأول. كما تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 49٪ ، بينما انخفضت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بنسبة 5.1٪ فقط.

وتراجعت مبيعات سيارات بيك آب F-Series المربحة للغاية من فورد، بما في ذلك F-150 وأشقائها الأكبر ، بنسبة 31٪ خلال الربع الأول ، بما في ذلك انخفاض بنسبة 47٪ في مارس.

ومع تحسن المخزون، قالت شركة فورد إن مبيعاتها من سيارات الدفع الرباعي زادت بنسبة 39٪ مقارنة بشهر فبراير.

ويدير صانعو السيارات مثل فورد النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات منذ أكثر من عام. وقد تسببت ندرة قطع الغيار في إغلاق متقطع للمصانع واستنفاد مخزونات السيارات الجديدة.

وتعد فورد من بين آخر شركات صناعة السيارات الكبرى التي أبلغت عن مبيعاتها في مارس والربع الأول. يقول محللو الصناعة إن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة خلال الفترة من يناير حتى مارس هذا العام جاء على الأرجح بأقل من 3.3 مليون ، بانخفاض 14٪ عن الربع الأول من العام 2021.