سيــارات

أزمة الرقائق تهدد بخفض إنتاج السيارات عالميا بنحو 7.1 مليون مركبة

تخطط تويوتا لوقف الإنتاج في 14 مصنع الشهر القادم
أيمن عزام 11:11 م, الخميس, 19 أغسطس 21 11:11 م, الخميس, 19 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

من المتوقع أن يتسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات في خفض إنتاج السيارات عالميا بنحو 7.1 مليون مركبة العام الجاري، وستؤدي عراقيل الإمدادات المرتبطة بالجائحة إلى التأثير سلبا على صناعة السيارات حتى العام القادم، بحسب شركة آي.اتش.اس ماركيت.

خفض إنتاج السيارات عالميا

ومن المستبعد استقرار مشكلة نقص الشرائح حتى الربع الثاني من العام القادم، على أن يحل التعافي في النصف الثاني منه، بحسب تقرير للشركة البحثية.

تشير هذه النظرة المستقبلية القاتمة إلى أن أزمة الشرائح لن تنتهي قريبا.

ولم تضع توقعات الشركة في الحسبان أحدث تخفيضات في انتاجية شركة تويوتا موتور كورب التي تخطط لوقف الإنتاج في 14 مصنع الشهر القادم وخفض الانتاج بنسبة 40%.

اقرأ أيضا  توقعات بتجاوز مبيعات «الكهربائية» 6 ملايين مركبة بنهاية 2021

وقال محلل الشركة مارك فولثروب وفيل امسراد في التقرير “الوضع لا يزال متخم بالتحديات، نحن نتوقع كذلك التعرض لتذبذبات إضافية بسبب إغلاقات كوفيد-19 في ماليزيا التي يتم فيها تنفيذ العديد من العمليات الخلفية لتعبئة واختبار الشرائح”.

انخفاض معدلات التطعيم

وأشار التقرير إلى أن معدلات التطعيم المنخفضة وارتفاع الإصابات في منطقة جنوب شرق آسيا تدفع لإغلاق مصانع تجميع جميع أنواع أشباه الموصلات.

وذكرت شركة فورد الأربعاء أنها ستعلق عمل مصنعها المتخصص في إنتاج سيارات بيك اب طراز اف-150 بالقرب من مدينة كنساس في ميسوري الأسبوع القادم ” بسبب نقص في جزء مرتبط بأشباه الموصلات كنتيجة لجائحة كوفيد-19 في ماليزيا”.

اقرأ أيضا  أزمة نقص قطع الغيار تلحق أضرارًا بسوق السيارات.. والوكلاء يلجأون للمنتج المحلى

وخزنت تويوتا الشرائح الإلكترونية وتعرضت سابقا لعراقيل أٌقل، لكنها عزت خفض إنتاجها من السيارات في سبتمبر إلى تفشي سلالة المتحور دلتا في آسيا.

وتتوقع شركة آي.اتش.سي  أن تتسبب أزمة الشرائح في خفض الإنتاج العالمي من السيارات بنسبة تتراوح بين 6.3 مليون إلى 7.1 مليون مركبة العام الجاري، مع استثناء تخفيضات تويوتا.

اقرأ أيضا  «ناشيونال موتورز» تفتح باب الحجز على سيارات «إيجل برو Eagle Pro».. تعرف على السعر والمواصفات (صور)

ومن المقدر اقتطاع 2.1 مليون وحدة من الإنتاج في الربع الثالث وحده بسبب نقص الشرائح.

وبحسب تقرير آي.اتش.سي، “ربما يكون الربع الثاني من 2022 هو النقطة التي سنشهد عندها استقرار الإمدادات، على أن تبدأ جهود التعافي بداية من النصف الثاني من 2022”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

سعر ومواصفات سيارات «هوندا سيتي» موديل 2021

المال - خاص 3:06 م, الخميس, 19 أغسطس 21

رغم الزيادات الرسمية.. «الأوفر برايس» يقفز على طرازات «سيات تاراكو» إلى 40 ألف جنيه

المال - خاص 2:30 م, الخميس, 19 أغسطس 21

تعاف نسبى لمبيعات المركبات الثقيلة فى المملكة المتحدة خلال الربع الثانى

أحمد شوقي 6:16 ص, الخميس, 19 أغسطس 21

إيرادات MTI من «الفاخرة» تكسر حاجز المليار جنيه نهاية النصف الأول

شريف عيسى 6:12 ص, الخميس, 19 أغسطس 21

معارض سيارات تقاضى «التنمية المحلية» والمحافظات لوقف قرار الإخلاء من الكتل السكنية

أحمد شوقي 6:02 ص, الخميس, 19 أغسطس 21

«زيمكس» تسلم أول ميكروباص بـ«مبادرة الإحلال» اليوم

شريف عيسى 5:24 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21