انخفضت مبيعات السيارات في الهند في السنة المالية 2021-22، متأثرة بتحديات جانب العرض وارتفاع تكلفة المركبات، في حين لم يتغير الإنتاج كثيرًا.

وتراجعت مبيعات السيارات خلال الفترة من أبريل 2021 إلى مارس 2022 بنسبة 6٪ على أساس سنوي إلى 17.5 مليون وحدة، في حين ارتفع الإنتاج بنسبة 1٪ على أساس سنوي إلى 22.9 مليون، وفقًا لجمعية مصنعي السيارات الهندية “سيام”.

وأظهرت بيانات “سيام” أن مبيعات السيارات تراجعت في مارس بنحو 18 % على أساس سنوي إلى 1.5 مليون وانخفض الإنتاج بنسبة 17.3 % مقارنة بالعام السابق إلى 1.96 مليون.

وقال كينيتشي أيوكاوا رئيس شركة “سيام”: “القطاعات الكبيرة مثل المركبات ذات العجلتين والسيارات الأصغر تواجه مشكلات خطيرة في القدرة على تحمل التكاليف” ، مضيفًا أن توافر أشباه الموصلات لا يزال يمثل تحديًا للقطاع.”

وأدى الارتفاع القياسي لأسعار الفولاذ، ونقص رقائق أشباه الموصلات، وارتفاع تكاليف الوقود في العام الماضي وسط الوباء إلى إلحاق الضرر بصناعة السيارات.

وتتلقى صناعة الصلب الهندية ما يتراوح من 8-10٪ من طلبها من قطاع السيارات.

وأعلنت أكبر شركة لتصنيع السيارات في الهند ماروتي سوزوكي في وقت سابق من هذا الشهر أنها سترفع أسعار سياراتها في أبريل بسبب الزيادة في تكاليف المدخلات المختلفة.

يرى الاتحاد الهندي لجمعيات تجار السيارات “فادا”أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة وعمليات الإغلاق في الصين تزيد من مشكلات جانب العرض، ويتوقع أن تكون تكاليف السيارات المرتفعة وأسعار النفط المرتفعة بمثابة رادع للطلب.

وارتفع إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 7.2 % على مدار العام إلى 16.4 مليون وحدة في السنة المالية ، لكنها ظلت أقل بنحو 25 % عن السنة المالية السابقة للوباء 2019-20 ، وفقًا لوكالة فادا.

وقال “فادا”: “نتوقع أن تخرج صناعة السيارات من أزمتها وتصل إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول السنة المالية 2024”.