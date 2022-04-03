سيــارات

أزمة الرقائق العالمية تهبط بمبيعات «هيونداي موتور» إلى 314 ألف سيارة في مارس

تراجع المبيعات المحلية بنسبة 28% فى مارس
أحمد فراج 12:52 م, الأحد, 3 أبريل 22 12:52 م, الأحد, 3 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة هيونداي موتور، أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 17% في الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث استمر النقص العالمي في الرقائق في التأثير على إنتاج سياراتها ومبيعاتها، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداي في بيان، إنها باعت 313,926 سيارة في مارس، بانخفاض من 378,246 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي.

تراجع المبيعات المحلية بنسبة 28% فى مارس

وأوضحت هيونداى أن مبيعاتها المحلية تراجعت بنسبة 28%، لتصل إلى 52,883 وحدة، كما انخفضت مبيعاتها الخارجية بنسبة 14%، لتصل إلى 261,043 وحدة.

وفي الفترة من يناير إلى مارس، تراجعت مبيعات هيونداي بنسبة 9.8% لتصل إلى 901,913 سيارة، مقارنة بـ 999,828 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

هيونداي موتور تستهدف مبيعات 4.32 مليون وحدة

وحددت شركة هيونداي موتور هدف المبيعات لهذا العام عند 4.32 مليون وحدة. وباعت الشركة 3.89 مليون سيارة في العام الماضي.

اقرأ أيضا  برغم مشكلات سلسلة الإمدادات.. مبيعات تسلا تقفز في الربع الأول

وكانت هيونداي موتور، قد أعلنت أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 1.4% في فبراير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، على الرغم من النقص العالمي في الرقائق.

هيونداى تبيع 304,613 سيارة في فبراير

وذكرت الشركة في بيان لها أنها باعت 304,613 سيارة في فبراير، بارتفاع من 300,514 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت الشركة أن مبيعاتها المحلية قفزت بنسبة 1.7% في فبراير على أساس سنوي، لتصل إلى 53,010 وحدة.

وأشارت إلى أن مبيعاتها الخارجية ارتفعت أيضًا بنسبة 1.3%، لتصل إلى 251,603 وحدة.

وفي الفترة من يناير إلى فبراير، تراجعت مبيعات هيونداي بنسبة 5.5%، لتصل إلى 587,269 سيارة، مقارنة بـ 621,582 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

اقرأ أيضا  «مانسكو» ترفع أسعار سيارات «بيجو 508» بنحو 75 ألف جنيه

هيونداى تخطط لاستثمار 79 مليار دولار

من ناحية أخرى، قالت شركة هيونداي موتور إنها ستستثمر 95.5 تريليون وون (79 مليار دولار ) في المرافق وأنشطة البحث والتطوير والأغراض الاستراتيجية الأخرى بحلول عام 2030.

وقالت الشركة في بيان إنه من بين الاستثمارات المخطط لها، ستنفق هيونداي 43.6 تريليون وون على المرافق، و39.1 تريليون وون على مشاريع البحث والتطوير و12.8 تريليون وون على البرامج الاستراتيجية للتحول إلى مزود حلول التنقل في المستقبل.

هيونداى تخطط لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية

وقالت إنها تخطط لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية في مصانعها العالمية. ولديها مصانع في 9 دول – كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والبرازيل وجمهورية التشيك وتركيا وإندونيسيا.

اقرأ أيضا  عضو «شعبة السيارات»: مشكلات بالجملة مع العملاء بسبب الأسعار الجديدة

وذكرت أنها تدرس بناء مصنع للمركبات الكهربائية فقط في سوق حيث يرتفع الطلب على المركبات الكهربائية.

واستنادا إلى السعة الموسعة وطرز المركبات الكهربائية التنافسية، تهدف هيونداي وعلامتها التجارية المستقلة جينيسيس إلى بيع 1.87 مليون مركبة كهربائية بالكامل في عام 2030 للحصول على حصة بنسبة 7% في سوق المركبات الكهربائية العالمية، وفقا للبيان.

وتخطط هيونداي لإطلاق ما لا يقل عن 17 طرازا عديم الانبعاثات ، 11 من هيونداي و6 من جينيسيس ، في الأسواق بحلول عام 2030.

وقال البيان إنها ستركز على تعزيز مبيعات الطرز في الأسواق الأمريكية والأوروبية الرئيسية وسط تسريع حملة كهربة في صناعة السيارات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

هبوط المبيعات الخارجية لشركات السيارات الكورية 7.1% خلال مارس

أحمد فراج 12:20 م, الأحد, 3 أبريل 22

شركات السيارات الهندية تسجل صعودا حادا في مبيعاتها السنوية

محمد عبد السند 12:04 م, الأحد, 3 أبريل 22

تفقد الهيمنة لصالح «تويوتا».. تراجع مبيعات «جنرال موتورز» في أمريكا

محمد عبد السند 11:38 ص, الأحد, 3 أبريل 22

«أميك»: 9% ارتفاعاً فى مبيعات السيارات

أحمد عوض 9:53 ص, الأحد, 3 أبريل 22

مبيعات الأتوبيسات في مصر تتراجع 26% خلال يناير وفبراير (جراف)

أحمد عوض 9:28 ص, الأحد, 3 أبريل 22

«كيان إيجيبت» تستعد لتسليم حجوزات «كوبرا فورمنتور» بنهاية الربع الثانى

شريف عيسى 6:17 ص, الأحد, 3 أبريل 22