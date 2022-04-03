أزمة الرقائق العالمية تهبط بمبيعات «هيونداي موتور» إلى 314 ألف سيارة في مارس

أعلنت شركة هيونداي موتور، أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 17% في الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث استمر النقص العالمي في الرقائق في التأثير على إنتاج سياراتها ومبيعاتها، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداي في بيان، إنها باعت 313,926 سيارة في مارس، بانخفاض من 378,246 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي.

تراجع المبيعات المحلية بنسبة 28% فى مارس

وأوضحت هيونداى أن مبيعاتها المحلية تراجعت بنسبة 28%، لتصل إلى 52,883 وحدة، كما انخفضت مبيعاتها الخارجية بنسبة 14%، لتصل إلى 261,043 وحدة.

وفي الفترة من يناير إلى مارس، تراجعت مبيعات هيونداي بنسبة 9.8% لتصل إلى 901,913 سيارة، مقارنة بـ 999,828 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

هيونداي موتور تستهدف مبيعات 4.32 مليون وحدة

وحددت شركة هيونداي موتور هدف المبيعات لهذا العام عند 4.32 مليون وحدة. وباعت الشركة 3.89 مليون سيارة في العام الماضي.

وكانت هيونداي موتور، قد أعلنت أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 1.4% في فبراير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، على الرغم من النقص العالمي في الرقائق.

هيونداى تبيع 304,613 سيارة في فبراير

وذكرت الشركة في بيان لها أنها باعت 304,613 سيارة في فبراير، بارتفاع من 300,514 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت الشركة أن مبيعاتها المحلية قفزت بنسبة 1.7% في فبراير على أساس سنوي، لتصل إلى 53,010 وحدة.

وأشارت إلى أن مبيعاتها الخارجية ارتفعت أيضًا بنسبة 1.3%، لتصل إلى 251,603 وحدة.

وفي الفترة من يناير إلى فبراير، تراجعت مبيعات هيونداي بنسبة 5.5%، لتصل إلى 587,269 سيارة، مقارنة بـ 621,582 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

هيونداى تخطط لاستثمار 79 مليار دولار

من ناحية أخرى، قالت شركة هيونداي موتور إنها ستستثمر 95.5 تريليون وون (79 مليار دولار ) في المرافق وأنشطة البحث والتطوير والأغراض الاستراتيجية الأخرى بحلول عام 2030.

وقالت الشركة في بيان إنه من بين الاستثمارات المخطط لها، ستنفق هيونداي 43.6 تريليون وون على المرافق، و39.1 تريليون وون على مشاريع البحث والتطوير و12.8 تريليون وون على البرامج الاستراتيجية للتحول إلى مزود حلول التنقل في المستقبل.

هيونداى تخطط لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية

وقالت إنها تخطط لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية في مصانعها العالمية. ولديها مصانع في 9 دول – كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والبرازيل وجمهورية التشيك وتركيا وإندونيسيا.

وذكرت أنها تدرس بناء مصنع للمركبات الكهربائية فقط في سوق حيث يرتفع الطلب على المركبات الكهربائية.

واستنادا إلى السعة الموسعة وطرز المركبات الكهربائية التنافسية، تهدف هيونداي وعلامتها التجارية المستقلة جينيسيس إلى بيع 1.87 مليون مركبة كهربائية بالكامل في عام 2030 للحصول على حصة بنسبة 7% في سوق المركبات الكهربائية العالمية، وفقا للبيان.

وتخطط هيونداي لإطلاق ما لا يقل عن 17 طرازا عديم الانبعاثات ، 11 من هيونداي و6 من جينيسيس ، في الأسواق بحلول عام 2030.

وقال البيان إنها ستركز على تعزيز مبيعات الطرز في الأسواق الأمريكية والأوروبية الرئيسية وسط تسريع حملة كهربة في صناعة السيارات.