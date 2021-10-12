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أزمة الرقائق العالمية تهبط بمبيعات السيارات في الصين إلى مليوني مركبة خلال سبتمبر

ارتفاع مبيعات السيارات فى الصين بنسبة 25% خلال النصف الأول
أحمد فراج 1:21 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 1:21 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

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أظهرت بيانات تراجع مبيعات السيارات في الصين 19.6% في سبتمبر مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، في انخفاض للشهر الخامس على التوالي في ظل اضطراب الإنتاج جراء نقص عالمي مستمر منذ وقت طويل في أشباه الموصلات، بحسب وكالة رويترز.

وكشفت بيانات اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن المبيعات الإجمالية في أكبر سوق للسيارات في العالم بلغت 2.07 مليون سيارة في سبتمبر .

ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة إلى 357 ألف وحدة فى سبتمبر

لكن هناك جانبا إيجابيا في البيانات هو قوة مبيعات السيارات التي تستخدم الطاقة الجديدة التي ارتفعت إلى أكثر من مثليها في سبتمبر إلى 357 ألف سيارة.

يشمل ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

وتروج الحكومة لاستخدام سيارات أقل تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء مما شجع مصنعي السيارات الكهربائية، مثل نيو وإكس بنغ وبي.واي.دي، على زيادة قدرات التصنيع في الصين.

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ارتفاع مبيعات السيارات فى الصين بنسبة 25% خلال النصف الأول

يشار إلى أن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت بواقع 25.6% على أساس سنوي إلى أكثر من 12.89 مليون وحدة خلال النصف الأول من العام 2021، حسبما أظهرت بيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، وفقا لوكالة شينخوا.

وأوضحت البيانات أن مبيعات مركبات الركاب زادت بنسبة 27 % على أساس سنوي إلى أكثر من 10 ملايين وحدة خلال فترة يناير- يونيو.

وفي شهر يونيو وحده، بلغ إجمالي مبيعات السيارات حوالي 2.02 مليون وحدة، بانخفاض 12.4 % على أساس سنوي، بينما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 16.5% مقارنة مع العام الماضي إلى 1.94 مليون وحدة.

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وذكرت الجمعية أن إنتاج ومبيعات مركبات الركاب أظهرا “انخفاضا ملحوظا” فى يونيو، وذلك نظرا لتأثرهما بعدم كفاية المعروض من الرقائق.

وعلى عكس الاتجاه النزولي، سجلت صادرات السيارات الصينية في يونيو نموا ملحوظا.

ارتفاع صادرات المركبات الصينية إلى 158 ألف مركبة فى يونيو

وفي شهر يونيو، سجلت صادرات المركبات الصينية مستوى قياسيا بلغ 158 ألف مركبة، بارتفاع بنسبة 5 % على أساس شهري و1.5 ضعف على أساس سنوي، وفقا للجمعية.

الصين تصدر 828 ألف مركبة خلال النصف الأول من العام

وخلال النصف الأول من العام، صدرت الصين 828 ألف مركبة، بزيادة بواقع 1.1 ضعف مقارنة مع العام الماضي.

وعزت الجمعية هذا النمو إلى عدة عوامل بينها تعافي السوق الدولية للسيارات وتنافسية العلامات التجارية للسيارات الصينية.

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وباستشرافها المستقبل، أوضحت الجمعية أن التعافي الاقتصادي المستقر في الصين سيدعم استهلاك السيارات.

ورغم ذلك، أبدت الجمعية تفاؤلها الحذر إزاء مستقبل صناعة السيارات، مشيرة إلى أوجه عدم اليقين حيال وضع جائحة كوفيد-19، والنقص في المعروض العالمي من الرقائق وارتفاع أسعار المواد الخام.

وتوقعت الجمعية أن تصل مبيعات البلاد من السيارات إلى 27 مليون وحدة هذا العام، بزيادة 6.7 % على أساس سنوي، وأن تصل مبيعات سيارات الطاقة الجديدة إلى 2.4 مليون وحدة، بزيادة 76 % على أساس سنوي.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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