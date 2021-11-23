أزمة الرقائق الإلكترونية تدفع بتسجيلات المركبات التجارية فى الاتحاد الأوروبى للتراجع 12.3%

تراجعت تسجيلات المركبات التجارية فى الاتحاد الأوروبى خلال سبتمبر الماضى بنسبة %12.3، بعد أن أثر نقص الرقائق الإلكترونية سلبًا فى جميع القطاعات، وفى جميع أسواق الاتحاد الأوروبى الرئيسية.

وبالنظر لمجمل التسجيلات خلال 9 أشهر من العام، بلغت أرقام التسجيلات على المركبات التجارية الجديدة فى الاتحاد الأوروبى بإجمالى 1.4 مليون وحدة؛ مرتفعة بنسبة %19.1، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020؛ وفق أحدث البيانات الصادرة عن الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات.

وأرجعت الرابطة هذا النمو إلى انخفاض قاعدة المقارنة لعام 2020 والذى شهد إغلاقًا واسعًا للمصانع والمعارض، فى ظل إجراءات احتواء انتشار وباء كورونا.

وسجلت كل من الأسواق الأربعة الكبرى فى الاتحاد الأوروبى نموًا خلال أول 9 أشهر من العام؛ فارتفعت سوق إيطاليا بنسبة %29.7 وفرنسا بمعدل %16.8 وإسبانيا بواقع %10.4 وألمانيا بنسبة %8.5.

وبالنسبة للمركبات التجارية الخفيفة الجديدة (حتى 3.5 طن)؛ تقلصت التسجيلات بنسبة %13.6 خلال سبتمبر؛ فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى إلى 118.9 ألف وحدة، مسجلاً بذلك الشهر الثالث للتراجع على التوالى.

وكان الاستمرار فى وتيرة التراجع مدفوعًا بالانخفاضات التى سجلتها الأسواق الرئيسية الأربعة؛ بعد أن سجلت تراجعا مزدوج الرقم؛ بلغ فى إسبانيا %29.8، وألمانيا %17.8، وفرنسا %16.6 وإيطاليا %13.8.

وخلال أول 9 أشهر من عام 2021، ظلت تسجيلات المركبات التجارية الخفيفة فى الاتحاد الأوروبى مرتفعة بنسبة %18.7، بما يقرب من 1.2 مليون وحدة، بسبب المكاسب الكبيرة التى تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام.

وعكست الأسواق الرئيسية الأربعة نفس الاتجاه، مع استمرار النمو التراكمى على الرغم من الانخفاضات التى شوهدت فى الأشهر الأخيرة؛ فقد وصل النمو فى إيطاليا إلى %29.6، وفرنسا %17.4، وإسبانيا %9.8 وألمانيا %8.1.

على مستوى المركبات التجارية الثقيلة الجديدة (من 16 طن وأكثر)؛ فبعد 7 أشهر من النمو المتتالى، عانت تسجيلات الاتحاد الأوروبى للشاحنات الثقيلة من تباطؤ طفيف فى سبتمبر بلغت نسبته %1.8.

وتمكنت إيطاليا فقط من تحقيق النمو بين أسواق الاتحاد الأوروبى الرئيسية؛ بنسبة %19.4، فى حين سجلت إسبانيا تراجعًا بنسبة %12.2 وهبطت تسجيلات فرنسا بواقع 10.8% كما انخفضت فى ألمانيا بنسبة %9.8.

وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، تم تسجيل ما يقرب من 180 ألف شاحنة ثقيلة جديدة فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى، بزيادة %28.4 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وباستثناء اليونان التى انخفضت تسجيلاتها بنسبة %9.2، سجلت جميع أسواق الاتحاد الأوروبى نموًا خلال أول 9 أشهر من عام 2021، بما فى ذلك الأسواق الأربعة الكبرى.

وفيما يخص تسجيلات المركبات التجارية الجديدة المتوسطة والثقيلة (التى يزيد وزنها على 3.5 طن حتى 16 طن)؛ أدت الأرقام الضعيفة للأسواق الرئيسية إلى انخفاض النتيجة الإجمالية للمنطقة بنسبة 5.8%، مقارنة بشهر سبتمبر 2020. فى المقابل؛ ارتفعت تسجيلات بولندا بنسبة %34.7 خلال سبتمبر الماضى كما ازدادت فى إيطاليا بنسبة %13.7.

وخلال أول 9 أشهر من العام؛ نمت التسجيلات بنسبة %23.4، لتصل إلى 217 ألف وحدة فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى.

وسجلت جميع الأسواق الرئيسية مكاسب ثنائية الرقم خلال فترة التسعة أشهر، فبلغت معدلات النمو فى إيطاليا %32.6، وفى إسبانيا %16.7، وألمانيا %11.1 وفرنسا %11.

وبالنسبة لتسجيلات الحافلات الجديدة المتوسطة والثقيلة (التى يزيد وزنها على 3.5 طن)؛ انخفضت تسجيلات شهر سبتمبر فى قطاع الحافلات بنسبة %3.8 مقارنة بالعام الماضى، مسجلة 2377 وحدة.

وبالنظر إلى أسواق الاتحاد الأوروبى الكبيرة، كانت النتائج متباينة؛ فتقلصت التسجيلات فى فرنسا بنسبة %2.1 وألمانيا بمعدل %26.3، بينما شهدت إيطاليا نموًا بواقع %63 وإسبانيا بنسبة %53.3.

وبعد 9 أشهر من عام 2021، نمت تسجيلات الحافلات الجديدة فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى بنسبة %5.3، نتيجة قاعدة المقارنة المنخفضة فى العام الماضى.

وشهدت فرنسا، السوق الرائدة فى هذه الفئة تسجيل 5103 حافلات، بزيادة بلغت نسبتها %18.4 خلال الشهور التسعة الأولى من 2021، وتبعتها إيطاليا بنمو مماثل %18.2، وفى المقابل، انخفضت تسجيلات إسبانيا بنسبة %6.3 وألمانيا بواقع %5.

وتضم الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارت 15 منتجًا رئيسيًا للسيارات والشاحنات والحافلات فى أوروبا، وتضم كبار منتجى المركبات التجارية مثل: شاحنات داف، شاحنات دايملر، شاحنات فورد، إيفيكو، مان للشاحنات والحافلات، سكانيا، فولكس فاجن للمركبات التجارية، ومجموعة فولفو.