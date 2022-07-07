أزمة الأسمدة وتنمية الثروة الحيوانية.. حصاد «زراعة الشيوخ» في دور الانعقاد الثاني

أعدّت لجنة الزراعة والرى واستصلاح الأراضى بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، تقريرًا عن حصاد عملها خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول للمجلس.

وناقشت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ نحو 23 ملفًّا خلال اجتماعاتها على مدار دور الانعقاد الثاني.

وجاء في مقدمة تلك الملفات، مشروع قانون بشأن انشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ودراسة أزمة الأسمدة الزراعية في مصر واستعراض إستراتيجية البنك الزراعي المصري.

كما تضمّن التقرير استعراض وزير الموارد المائية لاستراتيجية وزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى قيام اللجنة بدراسة سبل تطوير نظم الري في مصر، ودراسة اقتراح برغبة بشأن “عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بقنا”.

وتضمّن التقرير أيضًا استعراض إستراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو تنمية الثروة الحيوانية في مصر، إلى جانب دراسة تأثير المبيدات الزراعية على القطاع الزراعي، ودراسة موضوع توفير التقاوي الزراعية في مصر.

وتضمّن تقرير لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ قيام اللجنة بدراسة اقتراح برغبة مقدم من النائب المهندس محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن “إقامة أسوار حماية على جانبي المجاري المائية (الترع)، إلى جانب دراسة الدراسة المقدمة للجنة من المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، بشأن “اقتصادات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر”.

كما تضمّن قيام اللجنة بدراسة موضوع التضخم الاقتصادي العالمي وتأثيره على أسعار السلع والمنتجات الزراعية، ودراسة أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من النائب الدكتور محمد الصالحي بشأن “إعادة تغيير ضوابط تغطية الترع، وتغطيات مصارف هلا والرياض، وبهنباي، وإكوة بالقنايات شرقية،

ودراسة اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد القناوي بشأن “منع زراعة أشجار الفيكس على جانبي المجاري المائية وعلى الأرصفة والطرقات والمسطحات الخضراء”،

ودراسة اقتراح برغبة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن “التوجه نحو الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية”، ودراسة طلب مناقشة مُقدم من النائب المهندس عبد السلام الجبلي وأكثر من عشرين عضوًا بشأن إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات (الشباك الواحد).

كما تصمّن دراسة اقتراح برغبة مُقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن ” التصريح بحفر آبار مياه جوفية بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد”، ودراسة موضوع المياه الارتوازية.