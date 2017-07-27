أزمة الأسمدة تشتعل فى الصعيد

الطن يقفز إلى 4500 جنيه بالسوق السوداءالجمعيات تطالب بزيادة نولون النقل.. و«نقيب الفلاحين»: يجب تشديد الرقابة على التوريداتالصاوى أحمدتفاقمت أزمة نقص الأسمدة فى الصعيد بشكل ملحوظ منذ أيام، خاصة مع سحب غالبية المخزون للزراعات الصيفية.وقال مزارعون إنهم حتى الآن لم يتسلموا إلا %50 م

الطن يقفز إلى 4500 جنيه بالسوق السوداء

الجمعيات تطالب بزيادة نولون النقل.. و«نقيب الفلاحين»: يجب تشديد الرقابة على التوريدات

الصاوى أحمد

تفاقمت أزمة نقص الأسمدة فى الصعيد بشكل ملحوظ منذ أيام، خاصة مع سحب غالبية المخزون للزراعات الصيفية.

وقال مزارعون إنهم حتى الآن لم يتسلموا إلا %50 من الحصص المقررة لهم فقط، وتم استهلاكها بالكامل، بما يهدد المحاصيل الجارى زراعتها حاليا، وعلى رأسها الذرة والقطن والأرز وقصب السكر.

وبدأت أزمة نقص توريدات الأسمدة فى محافظات الصعيد منذ قرار الحكومة بزيادة أسعار الطاقة نهاية يونيو الماضى، ولكنها تفاقمت بشكل ملحوظ فى الأيام القليلة الماضية.

من جهة أخرى، كشف مسئول بارز فى وزارة الزراعة أن عزوف أغلب جميعات النقل المتعاقدة مع الوزارة عن توريد الأسمدة من مقر الشركات المنتجة إلى الجمعيات الزراعية هو السبب الرئيسى خلف تفاقم أزمة نقص الإمدادات بمحافظات الصعيد.

وقال المصدر إن شركات نقل الأسمدة طالبت فى اجتماعات اللجنة التنسيقية للأسمدة، بزيادة نولون النقل للمحافظات، خاصة بعد زيادات المحروقات التى أقرتها الحكومة مؤخرا ، وتم اقتراح رفع رسوم نقل للوادى الجديد 200 جنيه للطن بدلا من 165 حاليا، و100 جنيه للطن للمحافظات القريبة من شركات إنتاج الأسمدة بدلا من 70 جنيها.

ورفعت الحكومة أسعار المحروقات بنهاية يوليو الماضى، ومن بينها السولار الذى يستخدم كوقود لشاحنات النقل، والذى قفز من 235 قرشا للتر إلى 365 قرشا.

وتعاقدت الجمعيات الزراعية «التابعة للاتحاد التعاونى الزراعى» مع شركات نقل الأسمدة مطلع العام الحالى على نقل حصص الأسمدة المدعمة المقررة لمحاصيل الموسم الصيفى من مقر المصانع والشركات المنتجة إلى الجمعيات الزراعية فى المحافظات، لتوزيعها على الفلاحين.

وسبق أن أعلن الاتحاد التعاونى الزراعى فى بيان له مؤخرا تحمله أى زيادات طارئة فى تكلفة النقل دون تحميل الفلاحين أى أعباء إضافية.

ولفت المصدر إلى أن حل أزمة نقص الأسمدة فى الصعيد يستوجب تدخلا عاجلا من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، خاصة مع عدم وجود أى كميات من الأسمدة بمقر الجمعيات الزراعية فى الصعيد حاليا.

ووفقا لتقرير من إدارة شئون المديريات التابع لوزارة الزراعة، حصلت عليه “المال”، فإن كميات الأسمدة التى تم تسليمها لمقر الجمعيات الزراعية، والخاصة بالمحاصيل الصيفية، بلغت نحو 1.1 مليون طن من إجمالى 2.2 مليون مقررة.

وقال حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين لـ”المال”، إن تسلم المزارعين %50 من حصة الأسمدة المقررة لهم حتى الآن يدفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من الأسمدة، مما قفز بأسعارها فى السوق الحرة إلى 4500 جنيه للطن، بدلا من 3600 – 3800 جنيه مؤخرا، مقابل السعر المدعم البالغ 3000 جنيه.

وتابع: الأسمدة متوافرة بكميات كبيرة فى السوق السوداء بأسعار خيالية مقابل خلو الجمعيات من رصيد الأسمدة المدعمة”، مشددا على ضرورة مراقبة الجمعيات الزراعية ومتابعة عملية التوريد لمنع تلاعب البعض فيها، والاستفادة من مزايا ارتفاع أسعار السوق السوداء عبر تهريبها.

وأكد ماهر أبو جبل، مدير التسويق فى شركة “يارا إنترناشونال”، أن الفترة الحالية تشهد زيادة ملحوظة فى زراعة المحاصيل الصيفية، خلال الفترة التى بدأت من 15 مايو وستستمر حتى نهاية أغسطس.

وتلزم الحكومة شركات الأسمدة الحرة والحكومية بتوريد %55 من إنتاجها لصالح وزارة الزراعة، فى مقابل %45 يتم بيعها بشكل حر أو تصديرها للخارج.

وانتقد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، تصريحات الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، ونوابه بشأن توافر الأسمدة المدعمة، وعدم وجود أى أزمات فى توريداتها.

وأعلنت نقابة الفلاحين أمس أن أزمة الأسمدة موجودة على عكس تأكيدات وزارة الزراعة، وأنها تتمركز حاليا فى عدة محافظات رئيسية، أبرزها: الفيوم وبنى سويف والمنيا والبحيرة.

وطلب فرج وقف تصدير الأسمدة للخارج مؤقتا لحين انتهاء الأزمة وانتظام التوريدات، مع توقيع عقوبات على المصانع المنتجة المخالفة بهدف إجبارها على طرح إنتاجها فى السوق المحلية بجانب التوسع فى بناء مصانع جديدة لزيادة حصة السوق المدعمة.

وتوجد 7 شركات منتجة للأسمدة الأزوتية فى مصر، هى: أبو قير، والدلتا الحكوميتان، بالإضافة لـموبكو، والمصرية، وحلوان، والنصر، والإسكندرية، ويبلغ إجمالى الإنتاج نحو 16 مليون طن سنويا “%23 أزوت”، بينما يبلغ الاستهلاك 9 ملايين طن.