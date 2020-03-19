أزمة اختفاء الكحول والمطهرات تصل البرلمان

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرتى الصحة والتجارة، بشأن عدم توفير منتجات الكحول والمطهرات والمعقمات في السوق المصري في ظل وجود أزمة فيروس كورونا COVID -1.



وأوضح أنه في ظل ما تشهده الدولة المصرية من وجود خطر يهدد الصحة العامة للمواطنين، وهو (فيروس الكورونا (covid -19، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية في استجابة سريعة وتدخل فوري لمنع دخول الفيروس وانتشاره داخل الدولة، والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية وأشاد بها الجميع.

الصيدليات تعلق لافتات”لا يوجد كحول “



وأضاف أن كافة محلات بيع المستلزمات الطبية والصيدليات علقت للافتة مكتوب عليها ” لا يوجد كحول ومطهرات ومعقمات وكمامات ” الأمر الذي أصاب الجميع بالفزع نتيجة اختفاء هذه المنتجات من السوق .

خاصةً بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة بمنع تصدير الكحول بكل أنواعه خاصة المستخدم في صناعة المطهرات والماسكات والمطهرات ومستلزمات الوقاية، بهدف توفيره للسوق الداخلى .



وطالب فؤاد، بالتدخل والبحث لمعرفة سبب نقص منتجات الكحول والمطهرات والمعقمات من السوق المصري خاصةً أنهم أهم الوسائل الوقائية للمواطنين لمنع انتشار فيروس الكورونا وللمحافظة على الصحة العامة، وضرورة وسرعة التدخل إن كانت هذه الأزمة من صنع التجار ومحاسبة المتسببين فيها.

وسيطرت حالة من الاستياء لدي المواطنين، بسبب اختفاء الكمامات الوقائية والمواد الكحولية والكلور فى كافة الصيدليات الكبرى والمحلات التجارية المتخصصة فى بيع المستلزمات الطبية، فضلا عن ارتفاع أسعارها لأكثر من خمسة أضعاف ثمنها الأصلي والمغالاة فى بيعها وهو ما يصعب الامر علي المواطنين متوسطي ومحدوي الدخل الأكثر فى تحمل تكلفتها .