أزمة أنغام الصحية تؤجل حفلها بالقاهرة الجديدة

قرر منظمو حفل النجمة أنغام الذي كان مقررا إقامته في أحد الأماكن بالقاهرة الجديدة 2 ديسمبر القادم تأجيله لموعد آخر، نظرا لتعرضها للأزمة الصحية الأخيرة التي أدت لبقائها في المستشفى وتحت الإشراف الطبي.

كذلك سيتم تأجيل حفل أنغام الذي كان مقررا إحيائه بدولة الكويت الشقيقة اليومين الماضيين حتى 26 ديسمبر القادم أيضا ، حتى تتماثل للشفاء التام.

وأصدرت الصفحة الرسمية لأنغام بيانا تؤكد فيه أنها تتعرض لأزمة صحية صعبة مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجلز

وجاء نص البيان “تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حالياً ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن”.

وأضاف: “حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول، نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل”.