أزمة أحمد بغدودة تصل مجلس النواب ومطالب باتباع نظام لصناعة البطل الرياضي



انتفض اعضاء بمجلس النواب ، خلال الساعات الماضية عقب هروب أحمد فؤاد بغدودة، لاعب المنتخب المصري للألعاب الفردية، عقب تتويجه بالميدالية الفضية والمركز الثانى بالبطولة الأفريقية، والتي تقام بتونس، حيث تردد انتقاله الي فرنسا لامتلاكه فيزا شنجن تسمح له الدخول لأى دولة أوروبية علي جواز السفر ، مطالبين باتباع نظام صناعة البطل ، و توفير الدعم الرياضي اللازم له، كما دعا البعض بتحمل وزارة الرياضة ضريبة كسب العمل ورسم تنمية موارد الدولة، عن أبطال الألعاب الفردية.



من جانبه، تقدم المهندس محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الشباب والرياضة بشأن تفاقم ظاهرة “لعب الرياضيين في مصر باسم دول أخرى”.

وأكد محمود الصمودي، على أن هناك أزمات عدة تعيشها الرياضة في مصر، لعل يأتي على رأسها تفاقم ظاهرة “لعب الرياضيين بإسم دول أخرى” بعد الحصول على جنسيتها،وهي ظاهرة تكررت كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها هروب “أحمد بغداوة” لاعب المصارعة المصري أثناء مشاركته في بطولة أفريقيا بتونس الأيام الماضية، متجهًا إلى فرنسا.

وقال في طلبه، في كل مرة تقوم كل جهة بإلقاء المسؤولية على الجهة الأخرى، فالأتحادات الرياضية تلقي المسؤولية على وزارة الشباب والرياضة،ومسؤولي الوزارة يلقون بالمسؤولية على مسؤولي الأتحادات، وسط كل ذلك اتهامات تلاحق اللاعبين بالطمع وعدم الانتماء والتجنيس لصالح دول أخرى واللعب باسمها في المحافل الرياضية.



وأوضح ، أن واقعة هروب “أحمد بغداوة” لاعب المصارعة المصري أثناء مشاركته في بطولة أفريقيا بتونس، أثارت موجة من الغضب على المستويين الرياضي والشعبي، حيث ترك اللاعب حقيبته في الفندق الذي يقيم فيه المنتخب وتوجه إلى فرنسا.



وتابع محمد الصمودي، من بين المبررات التي ساقتها أسرة اللاعب، هي إهمال الاتحاد لابنهم باعتباره بطل في اللعبة، وسوء الأحوال وضياع مجهود ابنه وسنوات عمره من دون أي مقابل أو تقدير هو ما دفعه للهروب خارج، حيث يتحمل الأب نفقات رياضة ابنه خلال السنوات الماضية حتى لا يحرمه منها، رغم مصادر دخله المحدودة، ولم يتكفل الاتحاد بذلك ولم يقدر ابنه بمكافآت مجزية.

وأشار عضو البرلمان إلى عدم وجود سياسات لدى الإدارة الرياضية لاتباع نظام صناعة البطل، من حيث توفير عملية دقيقة لدعم الرياضي ليصبح حاصد للميداليات، واعتبار المسابقات تحصيل فردي لجهود اللاعب.

كما طالب النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب ، بتحمل وزارة الشباب والرياضة ضريبة كسب العمل ورسم تنمية موارد الدولة، عن أبطال الألعاب الفردية، وذلك بعد واقعة لاعب منتخب مصر للمصارعة أحمد فؤاد بغدودة.

وقال “شحاته”، في اقتراح برغبة تقدمت به إلى مجلس النواب، إن الجميع فوجئ خلال الساعات الماضية بخبر هروب لاعب منتخب المصارعة، أحمد فؤاد بغدودة، بعد انتهاء بطولة إفريقيا للمصارعة بتونس، والتي فاز فيها بالميدالية الفضية، في مشهد متكررة وظاهرة تسطير على الرياضة الفردية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من المعلوم أن صناعة بطل ليس بالأمر السهل الذي يحدث بين يومًا وليلة، أو بأن يترك الأمر هكذا دون إعداد ورعاية، بل يتطلب جهود مكثفة ورعاية مادية ومعنوية، حتى يكون لمنتخبات الألعاب الفردية، أبطال يمثلون مصر في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنه في معظم بلادم العالم، نرى كم الاهتمام الكبير الذي تحظى به المواهب وكم الدعم الذي تقدمه تلك الدول لهؤلاء الموهوبين حتى يكونوا أمام بطل أولمبي.

ولفت إلى تكرر ظاهرة هروب أبطال الألعاب الفردية، على مدار السنوات الأخيرة، وكان آخرهم لاعب منتخب مصر للمصارعة، أحمد فؤاد بغدودة.

ونوه بأن اللاعب أحمد فؤاد بغدود كان قد حصل على العديد من الميداليات، إلا أنه لا يتقاضى سوا 3000 جنيها من الاتحاد، وفقًا للبيان الصادر عن مصلحة الضرائب، وهو مرتب زهيد للغاية، لا يتناسب مطلقًا مع متطلبات صناعة بطل مصري في، والتي تعمل استراتيجية الدولة على دعمها من خلال المشروع القومي للموهبة وإعداد البطل الأولمبي.

وأشار إلى أنه رغم الراتب الزهيد الذي يتقاضاه اللاعب، إلا أنه يتم خصم منه 10% كضريبة و 3 % رسم تنمية موارد الدولة، وهذا يمثل ضغطًا كبيرًا على اللاعب، مطالبًا بالتدخل لدعم أبطال الألعاب الفردية، وإلغاء الضرائب والرسوم التي توقع عليهم، على أن يتحملها الاتحاد المختص باللعبة أو وزارة الشباب والرياضة.