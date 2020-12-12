أزمات مفتعلة في الوسط الموسيقي للعسيلي وأمير والشاعري .. تعرف على الأسباب

بسبب أغنية العسيلي الجديدة "دنيا جديدة" التي قام بالترويج لها عبر حسابه "تويتر"، مما أدى لقيام أمير عيد بكتابة تغريدة له هاجم خلالها العسيلي

أصبحت الأزمات المفتعلة للفنانين مؤخرا كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وآثار ذلك ضجة كبيرة مؤخرا بنشوب أحدث أزمة مفتعلة بين الوسط الموسيقي للمطرب محمود العسيلي ومطرب فرقة كاريوكي أمير عيد، بسبب أغنية العسيلي الجديدة “دنيا جديدة” التي قام بالترويج لها عبر حسابه “تويتر”، مما أدى لقيام أمير عيد بكتابة تغريدة له هاجم خلالها العسيلي، مؤكدًا أن الأغنية المشار إليها ملكه قائلًا: «أنا بحترم عسيلي جدًا، بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية “دنيا جديدة” بتاعته وقريبًا، دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم».

وقام محمود العسيلي بالرد عليه، وعبر موقع “تويتر” كتب “یا أمير، أنا كمان بحترمك، واللي عارفه إنك مش ممكن تاخد حاجة مش بتاعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا”.

وأضاف: “عمومًا بس حابب أعرفك وأعرف جمهورك العظيم إنه مش تشابه أسماء، وإن الأغنية بتاعتي، هو ينفع أروح أصور أغنية مش بتاعتي؟ عموما بالتوفيق يا محترم”.

وحرص أمير على التعليق مجددًا تاركًا الحكم للأيام القادمة، فقال: “تمام.. الأيام هتبين مين فينا الصح”، ثم فاجأ الاثنان الجمهرو بتقديم الاغنية في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي مؤخرا .

وكذلك الازمة التي تثار احيانا بين المطربين على اغنياتهم بعضها يكون مفتعلا واخرى تكون حقيقية ، حيث وقعت ازمة ايضا بين الفنان حميد الشاعري وبين رامي صبري بسبب تقديم الشاعري لاغنية في البومه الاخير” انا بابا” وهي نفس الاسم لاغنية رامي التي قدمها سابقا للجمهور كسنجيل .

يحيى الموجي: أزمة العسيلي وعيد مفتعلة لتصدر التريند

وأعرب الموزع الموسيقي يحيى الموجي عن كون هذه الأزمات يمكن حلها بتغيير عنوان الأغنية، أما لو كانت الأزمة بسبب تشابه كلمات الأغنيتين فذلك لا يصح أبدا في الوسط الموسيقي.

وتابع قائلا إنه يجب أن يكون هناك أمانة في العمل الفني بين الأشخاص، ولايتم سرقة مجهود آخرين، لافتا أنه يشكل في أزمة محمود العسيلي وأمير عيد على أغنية “دنيا جديدة”.

وأوضح الموجي أن هناك مطربين يقومون بافتعال أزمات على أغنياتهم على مواقع السوشيال ميديا، من أجل تصدر التريند وعمل جذب للجمهور للأغنية الجديدة لتحقق مشاهدات عالية بعد اثارة ازمة عليها.

ونوه أيضا أنه يجب أن يحقق الفنان نجاحا بعمله الفني وليس باطلاق الشائعات على نفسه ، مثلما يفعل بعض الفنانون مؤخرا.

حلمي بكر: ستزيد هذه الأزمات وأحيانا تكون مفتعلة بينهم

ويرى الملحن حلمي بكر ان سبب هذه الازمات انه يتم تناقل الاغنيات بينهم لوجود فقر في الموضوعات والأفكار ، ولم يعد هناك ارضية جيدة تدفع الشاعر لكتابة أغنيات جديدة ومختلفة عن باقي الشعراء حتى لاتنتج هذه الازمات في الوسط الموسيقي.

ولفت إلى أن الأمر أيضا يتمثل في محاولة عمل “فرقعة” ولفت النظر للجمهور قبل طرح أغنية جديدة، لأن هناك إفلاسا فنيا حقيقيا لكثير من المطربين الموجودين حاليا على الساحة الغنائية.

وأشار أيضا إلى أن هذه الأزمات ستزيد الفترة القادمة بصورة أكبر، لو ظل الوضع كما هو في الساحة الفنية.