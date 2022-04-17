أزمات مسلسلات رمضان : أزمة فاتن أمل حربي مع الأزهر وسويتس مع النسخة الأمريكية

شهد السباق الرمضاني هذا العام بعض الأزمات التي تتعلق ببعض المسلسلات المعروضة للمشاهدين وأثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، وكان أبرزها التي تتعلق بمسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيلي كريم وصدامه مع مؤسسة الأزهر الشريف .

أيضا أزمة مسلسل سويتس بالعربي بطولة آسر ياسين وأحمد داوود لاعتراض الكثيرين على تقديمه نفس النسخة الأمريكية من العمل ، كذلك أزمة مسلسل الكبير قوي 6 في احدى الحلقات بسبب ارتداء زوجة الكبير النجمة الشابة رحمة أحمد ملابس ممرضة له فحدث انتقاد كبير وهجوم من الممرضات المصريات على المسلسل.

مها متبولي : فكرة تقديم سويتيس بالعربي خاطئة وأحمد داوود أفضل أداء فيه

أوضحت الناقدة مها متبولي أن أزمة مسلسل سويتس بالعربي تتمثل أزمته أن من شاهد نسخة العمل الأمريكية لن يقبل على نسخته العربية ، بالاضافة ان آسر ياسين يمثل بغرور وليس خادما للدور وذلك سبب نفور للكثيرين مقارنة بأداء أحمد داوود فجاء أفضل منه بكثير.

ونوهت أن فكرة تقديم المسلسل من الأساس خاطئة لان له نسخة أصلية شاهدها الجمهور في العالم ، وفيما يتعلق بأزمة مسلسل فاتن أمل حربي مع مؤسسة الأزهر الشريف فهي جهة دينية لها احترامها وتقديرها .

لكن مكتوب على تتر المسلسل ان هناك مراجعة دينية وقانونية من استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر دكتور سعد الدين هلالي من حيث المراجعة الدينية ، بالاضافة للمراجعة القانونية للمسلسل لذلك منتج العمل جمال العدل ليس عليه خطأ .

سمير الجمل : أزمة فاتن أمل حربي تتمثل في كاتبه وصناعه يعون أنه سيثيرها

وعلق الناقد الفني سمير الجمل أن هناك مسلسلات تتعمد اثارة الجدل عن نفسها اما بدعاية مختلقة أو الدخول في موضوعات وقضايا شائكة وهم يعلمون ذلك .

فمن ينقل مسلسل أمريكي بالنص ويحاول تمصيره في أجواء غير مصرية بالمرة ، هو بذلك يتعالى على الشعب المصري ولايحترم ثقافته وتقاليده بجانب أن ذلك يعتبر افلاس فني في ايجاد موضوعات تهم المشاهد المصري والعربي وهي كثيرة ، فالمنتج أو المؤلف أو الفنان الذي يقدم هذه الأعمال يعطي ظهره للموضوعات التي يريدها المجتمع .

اما أزمة مسلسل فاتن أمل حربي فهي تتعلق بمؤلف العمل ، كأنه لم يقتنع بما صرح به سابقا بشكل مستفز للجمهور فيما يمس القيم الدينية ويحاول من خلال هذا المسلسل استكمال مايقوله في برامجه وتصريحاته من خلال عمل درامي ، كان فاتن بطلة العمل تمثل المرأة المصرية والعربية وهو أمر ليس صحيحا ومبالغ فيه ، فلا نعلم هل هي أمرأة مظلومة تبحث عن القانون أم زعيمة تبحث عن التريند وصناع العمل يعون مسبقا أن هذه القضية ستثير الأزمات ويعتبرون ذلك نجاحا ، وعامة المشاهد المصري أصبح أهم ناقد لهذه المسلسلات ويرفضها الا قلة من الأشخاص التي تبرر هذه الأعمال .

لكن ازمة مسلسل الكبير التي وقعت ليس فيها أي اساءة أو تعمد ، فالكوميديا قائمة في الأساس على المبالغة في تقديم صور حياتية لكنها غير مقصودة .

فايزة هنداوي : صناع سويتس بالعربي لايقدرون على تغيير النسخة الأصلية

وأعربت الناقدة فايزة هنداوي أن مسلسل سويتس بالعربي يقدم ” ريميك ” أي يعرض نفس النسخة الأمريكية كما هي وذلك ليس بارادة صناع مسلسل سويتيس بالعربي ، لانه غير مسموح أبدا تغيير في النسخة الأصلية مثلما قدم فيلم أصحاب ولأعز منذ فترة في نسخته العربية وكانت مثل 19 نسخة التي قدم عنها الفيلم في العالم .

وأضافت أن سويتس بالعربي لايمكن التغيير فيه الا في حدود ضيقة جدا ، مثل شكل المحكمة والقضايا بحيث تكون مصرية أكثر ، لكن معروف ان الريميك يقدم مثل النسخة الأصلية دون أي تغيير وذلك يكون منصوص في العقد .

أما بشان ازمة مسلسل فاتن أمل حربي مع الأزهر فقالت : أرى ان تدخل جهة دينية مثل الزهر الشريف في عمل درامي ليس سليما ، لانه في النهاية عمل فني اجتماعي وليس مسلسل ديني فالأزهر ليس له علاقة بالأعمال الدرامية .

ومن حق صناع العمل الدرامي طرح أراء مختلفة والدراما ليس لها علاقة بالدين ، وفاتن سألت سؤال مباشر في المسلسل عن القضية المثارة عن حضانة الأم للشيخ ” هل القرآن قال ذلك هل ربنا قال كدا ” ومن حق العمل الدرامي أن يطرح أسئلة بهذا الشكل .

وفيما يتعلق بأزمة مسلسل الكبير قوي 6 بسبب ارتداء زوجة الكبير ” مربوحة” ملابس ممرضة والذي أثار ذلك حفيظة الممرضات المصريات على السوشيال ميديا ، قالت هذه المشاهد ليس مقصودا منها الاساءة لطاقم الممرضات وانما هي مجرد لعبة بين المتزوجين ليس أكثر بارتداء أطقم ملابس معنية من أجل التقريب بينهما .