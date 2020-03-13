أزمات في «العبور» بسبب الطقس السيئ (صور)

سوء الأحوال الجوية أثرت على خدمات الكهرباء والمياه لساعات طويلة

شهدت مدينة العبور انقطاع الخدمات بمناطق متفرقة لساعات طويلة ما بين قطع الكهرباء والمياه.

وشهد أكثر من حي بمدينة العبور انقطاع الكهرباء خاصة القريب من طريق خط ١٠ الموازي للطريق كارفور .

وتلقى جهاز مدينة العبور شكاوى سكان المنطقة وتعاون مع كل من شركة الكهرباء وشركة المياه؛ وجارى الآن إصلاح المناطق الكهرباء بالحيين الرابع والثامن ونزهة العبور.

ونتيجة شدة الرياح والأمطار سقط سور كومباوند بجوار كارفور العبور ومنطقة الكافيهات ومنطقة ترفيهية؛ بالإضافة إلى سقوط سيارة. انهيار سور كومباوند اتجاة شارع ١٠

