أزمات شيرين عبد الوهاب المتلاحقة.. تصريحات عفوية تثير ضجة

أصبحت النجمة شيرين عبد الوهاب مثار جدل دائم خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب تصريحات لها تثير حفيظة البعض من صناع الموسيقى أو بسبب أزمات شخصية في حياتها تعلن للجمهور وتجد ضجة على السوشيال ميديا .

خلال الساعات الأخيرة أثيرت أزمة جديدة لشيرين عبد الوهاب ، بعدما قام الشاعر الغنائي الكبير بهاء الدين محمد بالهجوم عليها عبر حسابه الرسمي ” فيس بوك” لإعلانها لمحبيها أنها ندمانة على تقديم أغنية ” ماتجرنيش” التي تعاونت فيها مع بهاء الدين محمد في ألبومها جرح تاني عام 2003 ألحان الراحل حسن أبو السعود .

أكرم عادل : شيرين انسانة عفوية في تصريحاتها وذلك يدخلها في أزمات دائما

قال الموزع الموسيقي أكرم عادل أن أزمات شيرين عبد الوهاب تحدث بسبب اساءتها في التعبير عما تريد قوله للجمهور .

وأضاف أن شيرين عبد الوهاب حينما قالت عن أغنية ماتجرحنيش لم تقصد أنها عملا فنيا سيئا قدمته ، لا تقصد أنها على المستوى الانساني لاتحبها لكنها لا تستطيع التعبير عما تقصده بصورة سليمة وبمعاني لاتثير أزمة حولها .

وأكد عادل أن الأغنية فيها إذلال وضعف للمرأة بصورة شديدة ، وذلك قد يكون سبب ندمها على غناء أغنية ماتجرحنيش ، لذلك كان يمكن أن يتأنى الشاعر القدير بهاء الدين محمد قبل هجومه عليها بسبب تصريحها أنها ندمانة على الأغنية منذ سنوات .

ولفت أيضا إلى أن شيرين تكون مثار جدلا كبيرا دائما لأنها تملك شعبية ومتابعة كبيرة بالوطن العربي ، لذلك أي تصرف منها يحدث ضجة كبيرة بالاضافة أنها إنسانة عفوية وتلقائية وذلك يعرضها للجدل والدخول في أزمات .

عمرو الشاذلي : أي شئ يعلن عنها يكون محط اهتمام كبير من الجميع

ومن جانبه أوضح الملحن عمرو الشاذلي الذي تعاون مع شيرين عبد الوهاب في أغنيات مؤخرا وحققت مشاهدة واستماع جيدين للمال أن شيرين لم تقصد أبدا الاساءة للشاعر القدير بهاء الدين محمد لأن الجميع في الوسط الموسيقي يعلم قيمته ومكانته الفنية جيدا وشيرين أيضا بالطبع .

لفت إلى أن شيرين كانت تريد أن تقول أنها ندمت على اغنية ماتجرحنيش لكونها تصور المرأة ضعيفة نوعا ما ، ولم تقصد أنها أغنية سيئة فنيا أبدا ، فمن الطبيعي أنها لن تقبل مثل أي مطرب او مطربة غناء أغنية معينة دون أن تكون معجبة بها .

وأكد الشاذلي أن شيرين بكلامها لن تؤثر على اغنية وقيمة بهاء الدين محمد ، وكذلك هجوم الشاعر الكبير لن يؤثر على مكانة شيرين فكلامهما يملكان نجاحات كبيرة معروفة بالوطن العربي كله .

وتابع قائلا إن هذا الجدل الذي يثار حول شيرين طيلة الوقت ، يرجع لأنها من أقوى وأشهر المطربات بالوطن العربي خلال 20 سنة الماضية.

وقال إن أي شئ يعلن عنها يكون محط اهتمام كبير من الجميع وذلك يحدث مع أي شخص ناجح في مجال معين وهي عادت بأغنيات جيدة مؤخرا بعد غيابها 4 سنوات عن الساحة الفنية ، لذلك أي شئ عنها إيجابي أو سلبي سيجد اهتماما كبيرا على السوشيال ميديا .

حسن دنيا : شيرين متسرعة في تصريحاتها وذلك سبب لها خسارة كبيرة لأشخاص كثيرين

بدوره، قال الملحن حسن دنيا إن شيرين عبد الوهاب أخطأت بصورة كبيرة بتصريحها عن أغنية ماتجرحنيش بقولها إنها ندمت عليها ، لأن بهاء الدين محمد شاعر غنائي كبير ولا يصح أبدا أن تقول ذلك بعد تحقيقها الشهرة والنجومية وذلك يحدث مع أغلب المطربين بعد تحقيقهم للنجومية ينسون ماحدث في الماضي معهم ووقوف أشخاص كثيرين بجانبهم في بدايتهم الفنية .

وأضاف أن شيرين متسرعة في تصريحاتها وذلك سبب لها خسارة كبيرة لأشخاص كثيرين بالوسط الفني .

وتابع: “نتذكر حينما هاجمت شيرين عمرو دياب سابقا قام بالرد عليها بشكل عملي وهو يبرز عضلاته في صالة الجيم الرياضية ولم يسبها أو يهاجمها مثلما فعلت معه ، لأنه فنان ذكي”