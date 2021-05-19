أزمات حمو بيكا لا تنتهي في الوسط الموسيقي.. محمد شاهين يتعرض لأزمة معه

يبدو أن أزمات فنان المهرجانات الشهير حمو بيكا لا تنتهي في الوسط الموسيقي ، فكل فترة يخرج علينا بأزمة جديدة تارة مع نقيب ونقابة الموسيقيين وأخرى مع أحد زملائه مطربي المهرجانات سواء حسن شاكوش أو غيرهم.

وخلال الساعات الأخيرة أعلن المطرب محمد شاهين أحد نجوم برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي منذ سنوات ، أنه تعرض لخيانة وغدر من حمو بيكا وكتب عبر حسابه الرسمي ” فيس بوك ” أنا مش بتاع لايف واتكلم بشكل رخيص علي موضوع مهرجان مع حمو بيكا بس اللي عمله اسمه غدر وقلة قيمة”.

وأضاف شاهين “من فترة كلمني حمو بيكا في التليفون روحت وسجلنا تراك وبعديها بفترة لقيت بوستر نازل عند واحد من الناس اللي بتصمم البوسترات دي من غير ما اعرف كلمت حمو بيكا قولتله ازاي قالي أنا هنزل في العيد 6 أغاني بكلمة في حقوق الأغنية أقل حاجة في حقي يرود يقولي أنا هاخد الحقوق كلها ، على أساس إن النجم المحترم هيعرفني بالناس وإن النجم المحترم أنا شغال عنده، رديت قولتله الكلام ده مش هينفع وقفلت معاه بعديها بعت لي مصمم البوستر وقالي إن الأغنية مش هتنزل اتفاجئ النهاردة بنزولها بدون علمي ، على أساس إيه أنا هعرف أجيب حقي كويس بالقانون”.

رمضان محمد : محمد شاهين حاول الاحتكاك بنجاح بيكا فعلم عليه في منطقته

ويرى الشاعر الغنائي رمضان محمد، أن أزمة محمد شاهين وحمو بيكا وقعت بسبب ، إن شاهين حاول الاحتكاك بنجاج بيكا وتحقيقه أرقام مشاهدات كبيرة لأغنيات المهرجانات التي يقدمها برغم أنه نجاح سلبي لذلك قلل شاهين حجمه الفني وأصبح أقل من بيكا.

وأضاف أن من يريد الاحتكاك ببيكا يتحمل عواقب ذلك ، فالأخير له منطقة ومملكة خاصة بها وهي المهرجانات ومتابعيه والجمهور الذي يحب سماعه ، للأسف شاهين حاول اختصار الطريق الفني ليظهر للجمهور ويقدم أغنية مع شخص ناجح مثل بيكا في منطقته لذلك ” علم عليه بيكا ” في مملكته.

وتابع قائلا: إن بيكا يدرك جيدا أن محمد شاهين يحاول الاستفادة من نجاحه وشعبيته التي حققها بأغاني المهرجانات ، لذلك يتحمل عواقب ذلك لأنه لم يصبر ليقدم فنا نظيفا ومحترما مثل آخرين.

وأكد رمضان محمد أنه حينما سيحدث تصحيح للأوضاع في الوسط الموسيقي ، لن ينسى الجمهور أي فنان استسهل الطريق وقدم أغنية مهرجانات بعد أن كان مطربا يقدم أغنيات مميزة لهم مثل محمد فؤاد حينما قدم أغنية مهرجانات في تاريخه الفني لن ينسى ذلك أحد من أجل ركوب التريند ، مشيرا إلى أن كله أصبح يلهث وراء التريند.

أحمد الناصر : من حق محمد شاهين تقديم الشكل الغنائي الذي يحبه وقد تكون الأزمة دعاية لهما

وعلق الملحن أحمد الناصر على تلك الأزمة فقال : من حق كل فنان أن يقدم من وجهة نظره ما يريد للجمهور وليس مفترضا أن ما فعله شاهين خطأ لأن كل شخص حر ، وقد يرى أنه سيقدم شيئا مختلفا في منطقة أغاني المهرجانات وبالفعل شاهين قدم أغنية ناجحة مؤخرا مثل أغنيات المهرجانات.

ويضيف من حقنا أن نقبل الشكل الغنائي الذي يقدمه أو لا ، لكن ليس من حق حمو بيكا أن يستولي على حقوق الأغنية مع محمد شاهين ومن حق الأخير مقاضاته طالما استخدم صوته دون تصريح أو إذن منه وقام بطرح الأغنية المشتركة بينهما.

وأوضح الناصر أن هذه الأزمة قد تكون غير موجودة وعبارة عن دعاية للأغنية بين بيكا وشاهين ليس أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي.