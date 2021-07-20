أزمات جديدة لحمو بيكا من القاهرة للساحل الشمالي

خلال 3 سنوات فقط اثار مطرب المهرجانات حمو بيكا ازمات عديدة تسببت في احداث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي كان اخرها وقوع مشاجرة بين مطرب المهرجانات حمو بيكا، ومجموعة من الشباب، في "مارينا 5" بالساحل الشمالي، الواقعة بدأت باصطدام…

خلال 3 سنوات فقط اثار مطرب المهرجانات حمو بيكا ازمات عديدة تسببت في احداث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي كان اخرها وقوع مشاجرة بين مطرب المهرجانات حمو بيكا، ومجموعة من الشباب، في “مارينا 5” بالساحل الشمالي، الواقعة بدأت باصطدام سيارة بيكا بأخرى، ليحدث الشجار وتبادل الألفاظ الخارجة بينه ورفاقه مع أصحاب السيارة الأخرى، وسط محاولات من المارة لفض الاشتباك.

في مطلع أغسطس 2020:

وقع حادث تصادم بين عدد من السيارات في إحدى قرى الساحل الشمالي، بسبب تصادم سيارة انتشر آنذاك أنها مملوكة لحمو بيكا، بعدد من السيارات التي كانت متواجدة في مكان الحادث، ما تسبب في وقوع مشاجرة.

وبعد الحادث، خرج “بيكا” في فيديو لايف عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، وأكد أن السيارة التي تصادمت ملك مدير أعماله، الذي أعطاها لصديق له لشراء بعض الأغراض، لكنه تفاجأ وهو في الفندق بأن السيارة تعرضت لحادث، ما جعله يندفع نحو القرية بالساحل الشمالي للاطمئنان على المتواجدين بالسيارة.

وأضاف بيكا، أن هناك سيارات كانت مخالفة وتقف صف ثاني، ما جعل سيارة مدير أعماله، تصطدم بإحدى هذه السيارات، ثم اصطدم بسيارتين كذلك، لافتًا إلى أن البعض استغل الموقف لنقل معلومات مغلوطة عنه.

وفي مطلع أغسطس 2020، وقع حادث تصادم بين عدد من السيارات في إحدى قرى الساحل الشمالي، بسبب تصادم سيارة انتشر آنذاك أنها مملوكة لحمو بيكا، بعدد من السيارات التي كانت متواجدة في مكان الحادث، ما تسبب في وقوع مشاجرة.

وبعد الحادث، خرج “بيكا” في فيديو لايف عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، وأكد أن السيارة التي تصادمت ملك مدير أعماله، الذي أعطاها لصديق له لشراء بعض الأغراض، لكنه تفاجأ وهو في الفندق بأن السيارة تعرضت لحادث، ما جعله يندفع نحو القرية بالساحل الشمالي للاطمئنان على المتواجدين بالسيارة.

وأضاف بيكا، أن هناك سيارات كانت مخالفة وتقف صف ثاني، ما جعل سيارة مدير أعماله، تصطدم بإحدى هذه السيارات، ثم اصطدم بسيارتين كذلك، لافتًا إلى أن البعض استغل الموقف لنقل معلومات مغلوطة عنه.

أكتوبر 2019

وفي أكتوبر 2019، اقتحم حمو بيكا مقر نقابة المهن الموسيقية، مطالبا بالحصول على عضوية النقابة، متسائلا عن سبب منعه من الغناء ووقف حفلته التي كان مقررا لها نهاية الشهر نفسه، مؤكدا داخل أروقة النقابة أنه لا يعترف بالفنان النقيب هاني شاكر.

ونشر بيكا آنذاك مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، ظهر فيه وهو يهاجم “شاكر”، مهددا بتحطيم مبنى النقابة في حال عدم حصوله على العضوية، وألمح إلى أن بعض الأشخاص طلبوا منه مبالغ مالية 300 و400 ألف جنيه حتى يتمكن من دخول نقابة الموسيقيين.

وأضاف: “أنا هشتغل سواء بالنقابة أو من غير النقابة، وأنا خارج مصر الناس اعترفت أنني بغني، وأنا عاوز أعرف النقابة مين بيمثلها، ولو الأستاذ هاني شاكر مش معترف بالغناء الذي أقدمه فأنا وكل الناس اللي بتحب تسمع مهرجانات كمان مش بنعترف بغنائه، والمرة دي أنا عملت لايف المرة اللي جاية هنزل الشارع وهعمل ثورة وهكسر في النقابة ومش في حد هيمنعني ولو هتحبس، أنا مش خايف من الحبس وأي حاجة والمرة الجاية الناس اللي بتسمع المهرجانات هتقول لهاني شاكر إحنا مش عاوزينك، والمرة الجاية هيكون في قلة أدب”.

عقب ذلك تقدمت النقابة ببلاغ ضده، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، تم اتهامه فيه باقتحام منشأة عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر، وعليه صدر قرارا في أكتوبر 2020، بحبسه لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه 200 ألف جنيه، بتهمة سب نقيب وأعضاء نقابة المهن الموسيقية، حتى اعتذر بيكا عن خطأه وأقر به، وأصدرت نقابة الموسيقيين، بيانا كشف فيه نقيب الموسيقيين عن قبول اعتذار حمو بيكا، وكلف الأستاذ ياسر قنطوش المحامي بالتنازل عن الدعوى حفاظ على مستقبله ومستقبل أسرته.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت في نهاية يونيو الماضي، منع التعامل مع خمسة من مؤدي أغاني المهرجانات، في مقدمتهم حمو بيكا، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات.

أحمد الناصر : حمو بيكا له ثقافة معينة وبيئة خاصة يتعامل بها في الشارع والفن

يرى الملحن أحمد الناصر أن حمو بيكا له ثقافة معينة يتعامل بها في حياته الفنية والشخصية ، واصفا ان مايفعله لايصح أبدا وليس له علاقة بالفن والموسيقى ، مندهشا من تحقيقه لنجاحا باغاني المهرجانات التي يقدمها ويسمعها الجمهور حاليا وفي نفس الوقت لايتحمل مسؤولية الشهرة التي حققها .

واضاف ان حمو بيكا يسمعه فئة معينة ويعرف ذلك جيدا ، لذلك هو يتعامل دائما بهذا الاسلوب مثلما حدث في نقابة الموسيقين سابقا ويفعل ذلك في الشارع في تصرفاته أيضا .

ونوه ان حمو بيكا يحاول فرض نفسه في الوسط الموسيقي بقوة حتى لو لم يجيد فن الغناء ، والادهى ان بيكا يحاول ان يكون عضو بنقابة الموسيقيين وياخذ مكان شخص اخر يبذل مجهودا كبيرا ليظهر للجمهور ويحقق نجاحا وشهرة وهو يملك الموهبة الحقيقية في الغناء ، فهل ذلك يصح ومن سيحاسب بيكا على هذه التصرفات المستمرة التي تسئ للفن والوسط الموسيقي بمصر .

وائل غنيمي : شهرته المفاجئة أحدثت له حالة عدم اتزان حقيقي

بينما أعرب وائل غنيمي مدير أعمال الفنان حميد الشاعري أن : مايقوم به حمو بيكا من هذه التصرفات يرجع لانه حقق شهرة واسعة بمصر والوطن العربي فجأة ودون سابق انذار وهو مازال في سن صغيرة ، أصبح يملك الملايين ولديه سيارة فارهة والجميع يعرفه في الشارع .

وتابع قائلا هذه الشهرة احدثت له خللا وعدم اتزان حقيقي في تصرفاته الشخصية ، كانه لايصدق انه حقق هذه الشهرة والنجاح بالاضافة انه لم ينضج فنيا وحياتيا حتى الان ويتعامل بطبيعته وليس ككونه فنانا مشهورا ولديه جمهورا ومعجبين مثل باقي المطربين والفنانين .

وأكد غنيمي أن هذه التصرفات لبيكا ستقل مع الوقت ، لو كان بجانبه اشخاصا ينصحونه بعدم الاستمرار فيها لانها ستؤثر عليه مستقبلا بصورة سلبية .