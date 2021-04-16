أزمات جديدة في كواليس مسلسلات رمضان خلال الأيام الأولى

ظهرت أزمات جديدة خلال الساعات الماضية في كواليس بعض مسلسلات رمضان هذا العام برغم انطلاق عرض الموسم الرمضاني اليوم ، حيث نشبت أزمة داخل كواليس مسلسل وكل مانفترق بطولة ريهام حجاج وذلك بسبب الفنانة آيتن عامر إحدى الفنانات المشاركين في…

ظهرت أزمات جديدة خلال الساعات الماضية في كواليس بعض مسلسلات رمضان هذا العام برغم انطلاق عرض الموسم الرمضاني اليوم ، حيث نشبت أزمة داخل كواليس مسلسل وكل مانفترق بطولة ريهام حجاج وذلك بسبب الفنانة آيتن عامر إحدى الفنانات المشاركين في المسلسل .

حيث اندلعت الأزمة بسبب تدخل آيتن عامر في حجم الدور المعروض عليها بالمسلسل ، ومحاولاتها لزيادة عدد مشاهدها بدرجة أكبر من مشاهد الفنان أحمد فهمي في العمل وهو بطل المسلسل مع الفنانة ريهام حجاج وأثار ذلك انزعاجه وكذلك ضيق الفنانة ريهام حجاج .

فقامت حجاج بكتابة بوست عبر حسابها الرسمي قائلة ” عشنا وشوفنا أخت البطل عاوزة تاخد دور أكبر من البطلة ” .

كما ظهرت أزمة أيضا في كواليس مسلسل كله بالحب للفنانة زينة مؤخرا ، بعد نشر أحمد السعدني بطل المسلسل بوادر هذه الأزمة بانزعاجه من ظهور اسمه وصورته على أفيش العمل بشكل غير لائق بمكانته ونجوميته .

محمود عبد الشكور : يجب حل هذه الأزمات سريعا لأن ذلك “عيب وغير لائق“

اعرب الناقد الفني محمود عبد الشكور عن كون تلك المشاكل مزعجة ومسيئة للمهنة والمعايير المفترض أن تكون موجودة ، وإذا كانت هناك مشاكل أو أزمات فيجب الجلوس مع النقابة لحلها لكن ليس ظريفا أن تكون هناك أزمات بهذا الشكل والمسلسل يعرض في شهر رمضان للجمهور .

ولفت الى ان ذلك يعود لعدم انضباط العملية الانتاجية لذلك تكون هناك اطراف فيه غير راضية عن حقوقها ، مشيرا انه يجب ان يكون العمل الفني بعيدا عن الخلافات حتى لو كانت تقدم دعاية لها لكن بشكل سيئ للغاية .

وتمنى ضبط العملية الانتاجية بكل معاييرها لان ذلك في النهاية لصالح العمل والفنانين المشاركين فيه ، ويجب تدارك هذه الازمات سريعا والاتفاق منذ البداية في عقود الفنانين على كل شئ قبل تصوير المسلسل لان ذلك غير لائق ابدا .

ماجدة خير الله : مايحدث اساءة لمهنة الفن وضربها في مقتل

وقالت الناقدة ماجدة خير الله انه طالما لاتوجد أخلاقيات مهنة نرتكن لها فيمكن ان تحدث هذه المشاكل برغم بدء السباق الرمضاني وانه مفترض ان صناع المسلسلات يعملون بجد للانتهاء من مشاهدهم .

واشارت الى انه حتى لو كانت ريهام حجاج تعمل بفلوسها كما تقول فإن ذلك غير مسموح فنيا لها بالاعتداء على زملائها وتتصور انها اهم منهم ، وفي هذه الازمات اين دور المخرج والمؤلف للعمل فالامر اصبح عبارة عن ” طابونة” بان النجم يشعر انه من حقه ان يلعب في العمل الفني كيفما يريد ، مثلما قام الفنان عمرو يوسف مؤخرا برفضه حلاقة ذقنه في تجسيد شخصية الملك أحمس وكلف الدولة ملايين الجنيهات في انتاج عمل وهو لايصلح لتقديمه من الاساس .

ونوهت ايضا انه لايصح ابدا ان يتحكم بطل أوبطلة في عمل فني ، لأنه حينما يوقع عقد مسلسل معين ايا كانت نجوميته هو منوط بدوره فيه فقط والنص المكتوب والا فلايعمل فيه من الاساس .

وكشفت خير الله انها حينما قامت بكتابة مسلسل وجه القمر للفنانة الراحلة فاتن حمامة كبطلة للعمل منذ سنوات ، شعرت الراحلة بقامتها ونجوميتها ان اسم العمل ليس مناسبا لسنها في ذلك الوقت حتى لايشعر المشاهدين ان وجه القمر هي المقصودة به ، وقامت بالاتفاق مع شركة الانتاج وقتها للمسلسل ان يتم تسمية المسلسل ب” سقطت اوراق الخريف” في يوم من ايام التصوير وجن جنونها وقتها ، وقامت بتقديم شكوى للنقابة حينها وتم تغيير اسم المسلسل فوافقت مرة اخرى ، مؤكدة انها استخدمت حقها كمؤلف لذلك مايحدث حاليا في هذه المسلسلات فيه عدم احترام للمؤلف والمخرج .

واضافت اثناء تصوير المسلسل وفي شهر رمضان كيف تحدث هذه المشاكل بين فريق العمل ، فهذا فيه ضرب للمهنة في مقتل لان لكل مجال عمل أصول في التعامل ، لذلك تصبح مهنة الفن مثل الاراجوازات فذلك عيب كبير .