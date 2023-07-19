أزمات الوسط الغنائي في 2023.. نقاد: زوبعة فنجان ستنتهي

يشهد الوسط الغنائي حاليا مع موسم صيف 2023 منافسات ساخنة ليست فنية فقط وانما بأزمات مختلفة بين بعض نجوم الغناء المصريين مؤخرا أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي

وكانت أبرز هذه الأزمات اتهام الملحن عمرو مصطفى خلال لقائه في احدى البرامج التليفزيونية للنجمين رامي صبري وتامر عاشور بسرقة ألحانه منه في أغنيتي ” يمكن خير” لرامي صبري من لحن أغنية عمرو مصطفى ” رقصة” و” الرك عالنية ” لتامر عاشور من أغنية لمصطفى صندل التركي .

كذلك شهد الوسط الغنائي أزمة كبيرة بين المطربين الكبار علي الحجار ومدحت صالح ، واتهم الحجار نظيره مدحت صالح بالاستيلاء على مشروع حياته ” 100 سنة غنا ” وتقديمه في هيئة مشروع حفلات ” الأساتذة” الذي قدمه مدحت بالتعاون مع وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية.

أيضا أثير أنه يوجد خلاف كبير بين النجم ايهاب توفيق ونظيره النجم هشام عباس ، بسبب لقائهما الفاتر نوعا ما في عزاء المطرب الراحل علاء عبد الخالق .

صلاح عطية : عمرو مصطفى أصبح متفرغا للتصريحات برغم كونه مبدع مهم

أعرب الشاعر الغنائي صلاح عطية أن عمرو مصطفى معروف عنه أنه مبدع وله نجاحات كثيرة وهامة ، لكنه منذ سنوات وتحديدا منذ انفصاله عن التعاون فنيا مع النجم عمرو دياب وهو مستمر في الهجوم عليه وعلى غيره من نجوم الغناء بهدف اثارة الجدل لدى الجمهور .

أكد انه لو تفرغ للابداع مثل غيره من الملحنين وليد سعد ومحمد يحى ومدين وغيرهم سيكون أفضل بكثير له ، لافتا الى أنه آخر أغنياته مع النجوم مثل شيرين عبد الوهاب لم تحقق نجاحا ” المترو ” ، وتابع قائلا أنه تعاون مع مطربين آخرين مؤخرا ولم يحقق أغنياتهم نجاحا يذكر ، وكذلك أغنيته الأخيرة مع النجم محمد منير لم تحقق أي نجاحا ، بسبب أن عمرو مصطفى أصبح متفرغا للتصريحات واثارة الجدل بدرجة أكبر من تقديم ألحان جديدة لنجوم الغناء .

وفيما يتعلق بأزمة المطربين مدحت صالح وعلي الحجار ، فقال مالمانع في تقديم الاثنان لمشروعهما بهدف احياء التراث سواء ” 100 سنة غنا” و” الأساتذة ” ولايصح اتهام أحدا منهما بسرقة الآخر لأن المشروعين واحدا ، وفي ظل العبث الفني الذي نعيشه حاليا لايستحق لأمر لهذه الأزمة أبدا بين مطربين كبار وقامتين في الفن والغناء المصري .

أما بالنسبة فيما يثار بوجود أزمة بين ايهاب توفيق وهشام عباس فعلق عطية قائلا ، أن هذا الجيل لاتوجد بينهم أي خلافات أبدا وهذه أمور تتعلق بالسوشيال ميديا أن بعض الأشخاص بهذه الوسائل تحاول اثارة جدلا حولهم لجذب المشاهدات ليس أكثر .

حسن دنيا : الأزمات بين هؤلاء الفنانين شدة ملعب والسوشيال ميديا أصبحت كاذبة

وأوضح الملحن حسن دنيا أن السوشيال ميديا أصبحت مفتوحة للجميع ، وليس حقيقيا وجود أزمة بين ايهاب توفيق وهشام عباس فهم أصدقاء جدا منذ سنوات ، لكن هناك أشخاص يحاولون اثارة أي ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق مشاهدات وترافيك عال ، مؤكدا للأسف هذه المواقع أصبح الكذب فيها أكثر من الصدق .

وتابع قائلا أن الأزمات بين رامي صبري وعمرو مصطفى وعلي الحجار ومدحت صالح عبارة عن ” شدة ملعب” ليس أكثر ، فعلي الحجار كان يطلب تواجد مدحت صالح معه في البرامج التليفزيونية وهي مجرد زوبعة فنجان وستنتهي سريعا .

وكشف أن هناك فنانين يخلقوا شائعات حول أنفسهم حتى يصبحوا تريند بالسوشيال ميديا ، وذلك كان يحدث في الماضي وتوسعت هذه الأمور حاليا بصورة كبيرة بعد أن أصبح الهاتف الشخصي عبارة عن مجلات فنية متنوعة ويمكن أن يعي الجمهور هل هي شائعة أم لا .

فارس فهمي :أزمة علي الحجارومدحت صالح مبالغ فيها بدرجة كبيرة

ويرى الملحن فارس فهمي أن مايفعله عمرو مصطفى يحاول اثبات أنه مازال موجودا في الساحة الفنية مثلما كان موجود بفترة التسعينات والألفية الجديدة ، وفكرة الذكاء الاصطناعي التي تحدث عنها مؤخرا ليست من ابداعه .

أضاف أن أزمة علي الحجار ومدحت صالح مبالغ فيها بدرجة كبيرة ، ولاتستحق هذه الضجة الكبيرة ، لافتا الى أنه يمكن احتواء المشكلة بسهولة .

أردف قائلا أنه فيما يتعلق بهشام عباس وايهاب توفيق ، فلا توجد أي أزمة بينهما وهذا حديث على السوشيال ميديا .