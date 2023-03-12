أزمات العلاقات الزوجية والميراث في دراما رمضان .. الفن صانع الحلول أحيانا

يتنافس عدد من مسلسلات الموسم الرمضاني القادم في تقديم قضايا تخص العلاقات الزوجية لأول مرة منذ سنوات بدرجة مكثفة في أكثر من عمل درامي .

حيث يقدم مسلسل ” مذكرات زوج” للنجمين طارق لطفي وخالد الصاوي قضايا العلاقات الزوجية والمسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك وإخراج تامر نادي .

كما يناقش مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي أيضا قضايا الميراث والعلاقات الزوجية المختلفة ، العمل إخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب .

أيضا يتطرق مسلسل ” ضرب نار” لقضايا العلاقات الزوجية والثأر للنجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي اخراج مصطفى فكري .

قدري الحجار : يجب أن تطرح قضايا العلاقات الزوجية في الدراما وعدم دفن رؤوسنا

يرى الناقد قدري الحجار أن الدراما تسلط الضوء على بعض السلبيات في حياتنا الأسرية لوضعها أمام من في يده القرار لحل ومعالجة هذه السلبيات .

فبلا شك أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا أفرزا العديد من الصناعات والإرهاصات داخل كل بيت مصري ، ومن خلال مناقشة هذه المسلسلات لهذه القضايا في حبكة درامية بالطبع سيكون أمرا مهما للمشاهدين وفق” الحجار” .

وتابع أن قضايا الطلاق والمشاكل الزوجية التي أصبحت منتشرة في مصر كما أعلنها جهاز التعبئة العامة والاحصاء ، يجب أن تطرح في الأعمال الدرامية المختلفة ولن ندفن رؤوسنا في الرمل دون ايجاد حلول لهذه المشكلات الاجتماعية المختلفة .

محمود عبد الشكور : القضايا الاجتماعية تمثل ملعب الدراما المصرية

وأعرب الناقد الفني محمود عبد الشكور أن القضايا الاجتماعية تمثل ملعب الدراما المصرية الأساسي .

وأشار الى أنها أصبحت تتنوع بين الأكشن والاثارة والكوميديا وغيرها ، لذلك مناسب جدا تقديم الدراما والموضوعات الأسرية المهمة في مسلسلات شهر رمضان تحديدا ، لاسيما لو نفذت بصورة سليمة .

ولفت إلى أنه لا يمكن أن ننسى مسلسل ” خلي بالك من زيزي” الذي قدمته النجمة أمينة خليل منذ عامين وحقق نجاحا كبيرا ، حيث أنه تناول تقديم قضايا اجتماعية وأسرية من الطراز الرفيع :، متمنيا أن تعود هذه النوعية من الدراما المصرية مرة أخرى بقوة ويتم كتابتها وتنفيذها بصدق .، لاسيما أن مسلسلات الدراما الاجتماعية تحقق نجاحا كبيرا مثل ” أبو العروسة” وغيرها .

وأكد عبد الشكور أن المؤلف محمد سليمان عبد الملك كاتبا جيدا ويمكنه أن يقدم عملا دراميا مميزا بمسلسل ” مذكرات زوج” في رمضان هذا العام، برغم أن المعالجة الخاصة بالفيلم الذي حمل نفس الاسم للراحل محمود ياسين لم يكن جيدا ، لذلك لو قدمت الدراما الاجتماعية وقضاياها بصورة متقنة ستلفت النظر لها .

سمير الجمل : الدراما التي تناقش علاقات زوجية بين اثنان تكون محدودة نوعا ما

من جهته أوضح السيناريست سمير الجمل أن قضايا العلاقات الزوجية هي أساس الدراما المصرية ، حتى الأعمال التاريخية بين الملوك والأمراء في الزمن القديم كانت تتطرق للعلاقة بين الرجل والمراة سواء في اطار الزواج أو خارج هذه المؤسسة .

وشدد الجمل أن الدراما التي تناقش علاقات زوجية بين اثنان تكون محدودة نوعا ما ، بينما لو تطرق الموضوع للأزمات بين الحماوات والزوجة مثلا فيكون هناك صراعات حقيقية في هذه التيمة الدرامية ، وكذلك علاقات الثأر والتار التي حدثت مثلا بين روميو وجولييت وقصة حبهما.

استطرد قائلا إن مصطلح الدراما التليفزيونية منذ الماضي يعني تقديم قضايا اجتماعية وهذه رسالتها في المقام الأول لأنها تقتحم البيوت المصرية وليست مثل السينما ، لكن الأهم كيف ستتم معالجة قضايا العلاقات الزوجية في تلك المسلسلات بشهر رمضان مثل ” مذكرات زوج “.

فتقديم هذا العمل لهذه القضايا يمثل مغابرة بمعنى أدق ” أما أن يتم كسب الرهان أو لا” ، حيث أنه سيتم المقارنة بين الرواية القديمة التي قدمها الراحل محمود ياسين وبين المسلسل الجديد ، ولو تم تغييره معنى ذلك أنه تم الخروج عن سياق القصة الأساسية ولو لم يتم تغييره معنى ذلك أنه لم يتم تطوير الموضوع ، وفق الجمل.

والأهم بحسب الجمل كيفية تقديم قضايا العلاقات الزوجية بشكل جيد في الدراما الرمضانية من جوانب كثيرة يمكن التطرق لها في تلك المسلسلات وليس جانب واحد فقط .

ماجدة خير الله : الدراما عليها تقديم النصح للمشاهد والمستمع في توقيت شهر رمضان الهام

وأوضحت الناقدة ماجدة خير الله أن معدلات الطلاق وهجرة الأزواج زادت بدرجة كبيرة ، وذلك يرجع لأسباب اقتصادية وعدم التفاهم أدى لزيادة معدلات هذه الأمور .

ولفتت إلى أن الدراما من المهم في توقيت زمني هام في شهر رمضان الجمهور يشاهد المسلسلات بدرجة مكثفة ، من النصح أن تقدم المسلسلات قضايا حقيقية مختلفة مثل مشاكل الأزواج والمشاكل العائلية بصورة عامة ، بدلا من تقديم مشاهد الأكشن والإثارة فلن يفيد ذلك المشاهد في شئ .

لذلك من الأفضل تقديم القضايا الحياتية والخاصة للمستمع والمشاهد وكذلك للمجتمع نفسه أن يتم التطرق للقضايا الحقيقية الخاصة لهذه الدرجة .، حيث أنها في حياة المشاهدين التي تؤثر عليهم بصورة كبيرة وفق” خير الله” .

وتابعت كان يتم مناقشة تلك القضايا السنين الماضية لكن على استحياء وفي مسلسلات ليست لنجوما كبار ولايتم تسليط الضوء عليها بدرجة مكثفة ، مقارنة بموسم دراما رمضان هذا العام 2023 ، حيث يتم مناقشة قضايا العلاقات الزوجية في أكثر من مسلسل تليفزيوني وذلك أمرا مهما .