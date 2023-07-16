أزمات الاستيراد تقلص حصة مبيعات السيارات الأوروبية فى السوق المصرية إلى 17% خلال أول 5 أشهر من 2023

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن انخفاض حصة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، لتصل إلى %17 مسجلة نحو 3 آلاف و755 مركبة، مقارنة مع حصة %21.6 بواقع 17 ألفًا و321 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وأرجع علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، تراجع مبيعات المركبات الأوروبية إلى القيود التى تتخذها الدولة على الاستيراد منذ فبراير 2022 بالإضافة إلى ضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك المحلية؛ وهو ما انعكس سلبًا على خطط الشركات المحلية وعدم تمكنها من التعاقد على جلب أى كميات جديدة بالنظام التجارى.

وأضاف أنه على الرغم من قيام العديد من شركات السيارات بتنفيذ عملياتها الاستيرادية من خلال المناطق الحرة والإفراج الجمركى عن الطرازات المستوردة بنظام “الأفراد” إلا أن الكميات التى يتم توريدها من الخارج محدودة نظرًا لصعوبة إجراءات تنفيذ تلك الآلية والتى تتطلب إلزام المستهلكين والتجار بسداد قيمة المركبات بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عبر الموانئ.

وأكد أن حجم الطلب على شراء السيارات الجديدة من قبل المستهلكين شهد تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم استقراراها، قائلًا: «السيارات الأوروبية المنشأ شهدت ارتفاعات سعرية مرتفعة بنسب تصل إلى %150».

وأجرت “المال” رصدًا حول ترتيب الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات الأوروبية فى مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، استنادًا إلى البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

واعتلت «رينو» صدارة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر بعدما تمكنت من بيع 2271 مركبة خلال تلك الفترة، أعقبتها «أوبل» فى المركز الثانى بإجمالى 597 وحدة.

وجاءت «ستروين» فى المرتبة الثالثة مسجلة بيع 410 سيارات، تلتها «فيات» رابعًا بواقع 234 مركبة.

وحلت «بيجو» فى المركز الخامس بعدما حققت بيع 142 سيارة، أعقبتها «ألفا روميو» سادسًا بواقع 46 وحدة.

ووفقًا لـ”أميك” لم تتمكن نحو 3 ماركات أوروبية هى «جاكوار – لادا – لاند روفر» من تسجيل أى مبيعات فى سوق السيارات المحلية خلال تلك الفترة.

ويذكر أن ما يقرب من 13 علامة أوروبية مطروحة داخل السوق المحلية هى «مرسيدس، وبى إم دابليو، وأودى، وسكودا، وسيات، وفولكس فاجن، وفولفو، وDS، وأستون مارتن، وبورش، وبنتلى، ومازيراتى، ومينى» لم تفصح عن حجم مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»

«رينو ميجان» الأكثر انتشارًا لـ«الأوروبية»

وقادت «رينو ميجان» مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسويق 1284 مركبة، أعقبتها «ستيب واى» فى المركز الثانى بإجمالى 599 وحدة.

وجاءت «رينو داستر» فى المرتبة الثالثة مسجلة بيع 271 سيارة، أعقبتها «أوبل كورسا» رابعًا بواقع 246 وحدة.

وحلت «فيات تيبو» فى المركز الخامس بإجمالى 231 سيارة، تلتها «أوبل موكا» سادسًا بنحو 190 مركبة.

وظهرت «ستروين C5 إير كروس» فى المرتبة السابعة بعدما حققت بيع 165 سيارة، أعقبتها «ستروين C4» ثامنًا بواقع 126 مركبة.

وتمركزت «أوبل كروس لاند» فى المرتبة التاسعة مسجلة بيع 121 سيارة، تلتها «سانديرو» فى المركز العاشر بنحو 99 وحدة.

وحصدت «ستروين سى إليزيه» المركز الحادى عشر بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 90 مركبة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى.

نصيب «الصينية» يرتفع إلى %32

وارتفعت حصة السيارات الصينية من مبيعات السوق المصرية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى إلى %32 لتصل إلى 7 آلاف و43 مركبة، مقابل %24.7 بنحو 19 ألفًا و842 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وأرجع عمرو سليمان، رئيس شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات” الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بى واى دى، ولادا» نمو حصة الطرازات الصينية فى مصر خلال الفترة الماضية إلى الإنتاج المحلى لبعض طرازات «شيرى» و«BYD» والذى أسهم فى زيادة الكميات المعروضة فى السوق المحلية، مقارنة مع المركبات المستوردة التى تشهد نقصًا كبيرًا جراء تشديد القيود والضوابط على استيرادها من الخارج.

وأضاف أن العامل السعرى لعب دورًا كبيرًا فى زيادة تنافسية الطرازات الصينية “المنتجة محليًا” خاصة بعد زيادة السيارات المستوردة وارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن السيارات المصنعة محليًا تعتبر الأقل تأثرًا بالأزمات التى انتابت السوق من تباطؤ حركة الاستيراد وارتفاع الأسعار التى أثرت بشكل كبير على تغير خريطة مبيعات القطاع.

وبحسب التقرير الصادر عن «أميك» تصدرت «شيرى» مبيعات الطرازات الصينية بعدما تمكنت من بيع وتسليم 3 آلاف و838 سيارة خلال تلك الفترة، أعقبتها «BYD» فى المركز الثانى مسجلة بيع 1921 وحدة فى فترة المقارنة.

وحلت «إم جى» فى المرتبة الثالثة محققة بيع 909 سيارات، تلتها «جيلى» رابعًا بإجمالى 176 مركبة.

وصعدت «بريليانس» للمركز الخامس بعدما تمكنت من تسويق 82 سيارة، أعقبتها «هافال» سادسًا بواقع 80 وحدة.

وحصدت «شانجان» المرتبة السابعة بقائمة العلامات الصينية الأكثر مبيعًا للسيارات فى مصر مسجلة نحو 37 مركبة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

‏

«BYD F3» فى صدارة «الصينية»

واعتلت «BYD F3» صدارة مبيعات الطرازات الصينية فى مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 1921 مركبة، أعقبتها «شيرى أريزو 5» فى المركز الثانى بنحو 1475 وحدة.

واقتنصت «شيرى تيجو 7» المرتبة الثالثة مسجلة نحو 1202 سيارة، تلتها «تيجو 3» رابعًا بواقع 1146 وحدة.

وحصدت «إم جى ZS» المرتبة الخامسة محققة بيع 359 سيارة، أعقبتها «MG 5» سادسًا بنحو 229 مركبة.

وجاءت «إم جى HS» فى المركز السابع بإجمالى 140 سيارة، تلتها «MG RX5» ثامنًا بنحو 137 وحدة.

وحلت «جيلى كول راى» فى المرتبة التاسعة مسجلة نحو 114 سيارة، أعقبتها «هافال H6» فى المركز العاشر بواقع 75 وحدة.

وتمركزت «جيلى أوكافانجو» فى المرتبة الحادية عشرة بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 62 مركبة.