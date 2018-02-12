أزارو ينفرد بصدارة هدافي الدوري

علي المصريانفرد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اﻷهلي، بصدارة جدول هدافي الدوري المصري الممتاز، بتسجيله هدف فريقه اﻷول، في مرمي ضيفه المقاولون العرب، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات اﻷسبوع الثالث والعشرين من المسابقة.وقام الجنوب إفري

علي المصري



انفرد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اﻷهلي، بصدارة جدول هدافي الدوري المصري الممتاز، بتسجيله هدف فريقه اﻷول، في مرمي ضيفه المقاولون العرب، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات اﻷسبوع الثالث والعشرين من المسابقة.

وقام الجنوب إفريقي باكاماني ماهلامبي، ب‏تمرير كرة عرضيه أرضية، قابلها أزارو بيسراه في سقف المرمى، معلنًا عن الهدف الاول للأهلي، بعد مرور سبع دقائق فقط من انطلاقة المباراة.

ورفع أزارو رصيده للهدف رقم 13، ليفض شراكته مع الغاني جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة المعار من اﻷهلي، وعمر السعيد مهاجم وادي دجلة الحالي والإنتاج الحربي السابق، ولكل منهما 12 هدفًا.

وأصبح وليد أزارو أول لاعب يسجل 13 هدفًا للأهلي في الدوري المصري الممتاز، منذ اﻷنجولي أمادو فلافيو هداف القلعة الحمراء السابق، والذي سجله في موسم 2006_2007، عندما سجل 17 هدفًا في هذا الموسم.