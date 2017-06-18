أزارو: فضلت الأهلي وأتمنى اكتساب ثقة الجماهير

علي المصري قال وليد أزارو مهاجم المنتخب المغربي لكرة القدم، إنه فضل الإنتقال إلى النادي الأهلي، على العديد من العروض، وأنه كان حريص على الوفاء بالكلمة التي منحها للنادي بعد التفاوض معه، مبديًا سعادته الكبيرة بهذه الخطوة، التي يرى أنها هامة للغاية في مسيرته الكروية.وتحدث أزارو خلال المؤتمر ا

علي المصري

قال وليد أزارو مهاجم المنتخب المغربي لكرة القدم، إنه فضل الإنتقال إلى النادي الأهلي، على العديد من العروض، وأنه كان حريص على الوفاء بالكلمة التي منحها للنادي بعد التفاوض معه، مبديًا سعادته الكبيرة بهذه الخطوة، التي يرى أنها هامة للغاية في مسيرته الكروية.

وتحدث أزارو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان إنتقاله من صفوف فريق الدفاع الحسني الجديدي إلي القلعه الحمراء، أن الاهلي نادي القرن في أفريقيا، وأنه يتابعه بشكل منتظم، في ظل شعبيته الكبيرة، وتاريخه العريق في القارة السمراء.

وأوضح أنه يعرف العديد من نجوم الاهلي، خاصة النجم السابق محمد أبوتريكة، ومن نجوم الفريق الحاليين عبدالله السعيد وعلي معلول وعماد متعب وحسام غالي وجونيور أجايي واحمد فتحي.

وأكد إنه يتمنى الفوز مع الفريق بكل البطولات التي يشارك بها، في ظل وجود مجموعة من أفضل اللاعبين في مصر وأفريقيا، مبديًا سعادته الكبيرة باللعب مع هذه المجموعة.

وأوضح إنه سوف يجتهد من أجل نيل ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، وأنه سوف يسعى للحصول على الفرصة إثبات جدارته باللعب بقميص الفريق، كاشفا أنه يفضل دائما القميص رقم 17 والقميص رقم 21، لكنه جاهز لإرتداء أي قميص متاح مع الفريق.

وأعلن إنه يقدر جماهير النادي الأهلي، ويتمنى أن يكون عند حسن ظنها، من خلال الإجتهاد وتقديم أفضل ما لديه خلال الفترة القادمة، موضحا أنه يعشق اللعب أمام الجماهير، خاصة أنه سجل 12 هدفا مع فريقه في الدوري، بفضل مساندة الجماهير، إلى جانب 9 أهداف مع المنتخبات المغربية المختلفة،

وأوضح إن الفرنسي هيرفيه رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، صاحب فضل عليه وكان له دور كبير في مسيرته، بعدما منحه الثقة خلال الفترة الأخيرة.

وكشف لاعب الأهلى الجديد، أنه لم يتحدث حتى هذه اللحظة مع أحدا من أفراد الجهاز الفني للفريق،

مؤكدا أنهم بالتأكيد مشغولون بالتحضير للمباراة الهامة التى تجمعه مع الوداد بعد غدا الثلاثاء في دوري الأبطال الأفريقي، وأنه سوف يذهب للاستاد لحضور المباراة التى تقام بالدار البيضاء.

وأختتم أنه سوف يسعي للتطوير من نفسه ومن أدائه مع الأهلي، حتى يكون إضافة حقيقية للفريق، مؤكدا أنه أغلق باب الإحتراف الأوروبي، ولا يفكر حاليا في شئ سوى فى مستقبله مع الأهلي، وكيفية نيل ثقة الجهاز الفني وجماهيرة الكبيرة.

من جانبه أكد عبداللطيف مقتريض رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي، إن أزارو موهبة مميزة، وسوف يمثل إضافة كبيرة لخط هجوم النادي الأهلي في الفترة القادمة، متمنيا له التوفيق في مسيرته القادمة.

وأوضح أن النادي المغربي، كان يملك عدة عروض من فرنسا والخليج لشراء أزارو ، إلا أن النادي فضل إنتقاله للنادي الأهلي، لأنه الأكبر في القارة ولمكانته العريقة، وعبر عان سعادته بتوقيع إتفاقية توأمة مع النادي على هامش الصفقة.

وأشار الى أن الاهلي كبير بجماهيره وبطولاته،وأن ناديه سوف يسعى الى الإستفادة من ذلك خلال المباريات الودية وتبادل الخبرات وخلافه، وأن ناديه سوف يحصل على 20 % من قيمة بيع اللاعب لأي نادي اخر في المستقبل.

وأشار الى أن صفقة إنتقال أزارو للاهلي تمثل دعم مالي للنادي بعد أن قدم موسم جيد في الدوري المغربي، وشدد على إن إفراز موهبة مثل أزارو لا يحدث كل موسم.

وفي السياق ذاته، قال عبدالرحيم طالب مدرب فريق الدفاع الحسني، إن أزارو سوف يستفيد كثيرا من اللعب لفريق في حجم اللأهلي صاحب الشعبية الجارفة والبطولات الإفريقية المتعددة والتى جعلته يتوج بلقب نادي القرن.

وأضاف أنه سبق وأهدي للأهلي صفقة الجابوني ماليك إيفونا، عندما كان وقتها مدربا لفريق الوداد قبل الانتقال لتدريب الدفاع الحسني، موضحا أن أزارو لاعب مهم وهداف خطير، وأمامه فرصة كبيره للتألق مع الأهلي، ولكنه يحتاج في البداية لبعض الوقت حتى يتأقلم مع الأهلي وطريقة ادائه.

وأشار إلى أن وليد تقع على عاتقه مهمة صعبة، لانه الآن يلعب بقميص فريق كبير، وصاحب تاريخ عريق، ولهذا لابد وأن يقاتل حتى يحافظ على مستواه، ويصبح إضافة حقيقية للأهلي، ونصحه باللعب بقوة، وقال له بالنص: “أنت رايح مدرسة الأهلى، ولابد وأن تتعلم وتنفذ تعليمات المدير الفني، حتى يكتب لك النجاح في تجربتك الجديدة”.

وأختتم حديثة بالتأكيد على أن فريق الدفاع الحسنى الجديدي، خسر لاعب مهم فى حجم وليد أزازو، لكن في المقابل فأن الجميع في المغرب سعداء بهذه الصفقة، التى سوف تفيد اللاعب كثيرا، خاصة وأنه مازال صغيرا، وإنتقاله للأهلي يتعد خطوة مهمة جدا على طريق مستقبله مع الكرة.