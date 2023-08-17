أريس ايجيبت: تعاقدات وبروتوكولات مع بعض الجامعات والمعاهد لتوريد الأثاث المعملي

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي جناح شركة «أريس إيجيبت» للأثاث المعملي في معرض التعليم الدولي العالي، الذي نظمته مؤسسة أخبار اليوم، بحضور عدد من الخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص

وقالت الدكتورة مني خيري رئيس مجلس ادارة الشركة في تصريحات صحفية خلال المعرض: “وزير التعليم العالي أشاد خلال الزيارة بالجودة والتميز الذي تتمتع به منتجاتنا، وأكد في الوقت نفسه على أهمية توفير أثاث معملي عالي الجودة في الجامعات المصرية والتكنولوجية مما يساهم فى رفع جودة وكفاءة العملية التعليمية فى التخصصات العلمية وهو الأمر الذي تساهم به «أريس ايجيبت» من خلال تكنولوجيا التصنيع الاوروبى الحصري لدى اريس ايجيبت”.

وأوضحت أن مصنع أريس ايجيبت للاثاث المعملى نموذج حقيقى من ارض الواقع لحلم الرئيس السيسى بتوطين الصناعة المصرية ونقل تكنولوجيا التصنيع الاوروبية الى السوق المصرية في مجال صناعة الاثاث المعملي، موضحة ان مصنع «اريس ايجيبت للاثاث المعملي» نجح في توطين صناعة الأثاث المعملي في مصر، حيث تعمل يعمل حاليا بأيدي مصرية ماهرة بنسبة 100%، وتقدم تصميمات وحلول تقنية فريدة من نوعها في السوق المصرية.

وأشارت منى خيري إلى أن الشركة استعرضت خلال لقاءات مباشرة مع ممثلي الجامعات والخبراء، الإمكانات الحالية وقدرتها علي إتاحة منتجات للاستعانة بها في تجهيز الجامعات بأحدث الحلول في مجال الأثاث المعملي.

وقد ابدى ممثلوا الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة إعجابهم بمنتجات أريس إيجيبت أثناء تواجدها في المعرض، معبرين عن سعادتهم بوجود منتج مصري بجودة تنافس المنتجات العالمية.

وأفادت خيري بأنه تم الاتفاق علي توقيع عدد من التعاقدات وبروتوكولات التعاون مع بعض العملاء والجهات والمؤسسات لتجهيز مختبراتهم ومرافقهم التعليمية بأثاث متطور وعالي الجودة.

مني خيري: نحرص علي المشاركة بالمعارض للتعريف بمنتجاتنا

وأكدت أن «أريس ايجيبت» حريصة علي التواجد في جميع المعارض التابعة لوزارة التعليم العالي خلال السنوات الأربعة الأخيرة، معتمدة علي قدرتها في طرح واستعراض منتجات جديدة وتصميمات مبتكرة وخامات عالية الجودة، مستهدفة العمل بقوة علي زيادة حصتها السوقية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت خيري أن تحركات أريس إيجيبت ليست قاصرة على المستوى المحلي فقط بل تهتم بالتوسع خارجيا من خلال التصدير، حيث شاركت في معارض دولية من بينها فعاليات في الإمارات والسعودية، بهدف تسليط الضوء على الصناعة المصرية للأثاث المعملي وتعزيز مكانتها في السوق الدولية وزيادة الصادرات بما يتوازى مع خطة القيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية الي 100 مليار دولار سنويا.

جدير بالذكر، أن المعرض التعليمي لمؤسسة أخبار اليوم للجامعات، والمعاهد (معرض التعليم العالي/ النسخة السابعة) نظمته مؤسسة أخبار اليوم للعام السابع على التوالي، خلال الفترة من 10 إلى 11 أغسطس، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقام بافتتاحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،