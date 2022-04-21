تصدرت كل من أريزو 5 وتيجو 7 قائمة الطرازات الأكثر ترخيصاً بين مختلف سيارات العلامة الصينية شيرى خلال مارس الماضي؛ بحصة إجمالية تجاوز %67 من مجمل التراخيص البالغة 2233 وحدة.

تكشف أحدث البيانات الخاصة بتراخيص المركبات فى مصر خلال الشهر الماضى عن تصدر شيرى أريزو 5 القائمة بحصة %37.1 من مجمل تراخيص العلامة الصينية خلال الشهر الماضى بعد حصولها على 830 ترخيصًا.

وينتمى طراز «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة قدرها 114 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات. وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية. ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أما «شيرى تيجو 7» فجاءت فى المركز الثانى بالقائمة بحصة تقارب %30.3 بعد حصولها على 676 ترخيصًا من «المرور» خلال الشهر الماضى.

وينتمى طراز «تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، ينتج قوة قدرها 145 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات «أوتوماتيك». ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

وجاءت شيرى تيجو 3 فى المرتبة الثالثة بحصة تبلغ %21.2 من مجمل التراخيص التى حصدتها العلامة الصينية شيرى فى الشهر الماضي؛ بواقع 474 وحدة.

وينتمى طراز «تيجو 3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى، يخرج قوة 126 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز CVT. ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أما «شيرى تيجو» فحصدت المركز الرابع بحصة %5.3 من مجمل تراخيص العلامة الصينية فى الشهر السابق؛ بعد حصولها على 118 ترخيصًا خلال ذلك الشهر؛ مع العلم أن السيارة تنتمى لفئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم المزودة بمحرك سعته اللترية 1600 سى سى. ويتم تجميعها محليا ومن ثم تستفيد بالإعفاءات الجمركية المقررة على مكونات الإنتاج المستوردة بما يعطيها ميزة تنافسية على الطرازات الخاصة بالمنافسين.

شيرى تيجو 8 حصدت الترتيب الخامس بحصة تقارب %3.6 بعد ترخيصها 81 وحدة فى مارس السابق.

ينتمى طراز «تيجو 8» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى «تيربو»، ينتج قوة 145 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك. ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وحصدت شيرى تيجو 7 برو فى المرتبة السادسة بواقع 46 وحدة وبحصة %2.1. وينتمى طراز «شيرى تيجو 7برو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، ينتج قوة 154 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

حصدت الطرازات الأخرى 8 وحدات لا تتجاوز نسبتها %0.4 من مجمل التراخيص التى حصدتها شيرى فى مصر خلال شهر مارس الماضى.

جدير بالذكر أن «شيرى» حلت فى المرتبة الثالثة بقائمة العلامات التجارية للسيارات الأكثر حصولًا على تراخيص المرور للسيارات الملاكى الزيرو خلال الشهر الماضى بعدما تمكنت من ترخيص 2233 سيارة.

جاءت شيرى بعد العلامة اليابانية «سوزوكى» التى حصدت صدارة تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 3107 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مارس الماضى.

كما جاءت عقب «نيسان» التى حلت فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكى» بإجمالى نحو 2606 سيارة.

لكن شيرى سبقت «كيا» التى حلت فى المركز الرابع بنحو 1922 وحدة، و«هيونداى» التى تمركزت فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكى» فى مصر بإجمالى نحو 1910 مركبة خلال تلك الفترة.

يذكر أن إجمالى عدد تراخيص السيارات «الملاكى» الزيرو فى مصر بلغ نحو 26 ألفًا و895 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ووصل عدد السيارات الملاكى موديل العام الحالى والمرخصة خلال مارس الماضى إلى 26 ألف وحدة؛ بنسبة تقارب %68 محتلة المركز الأول بقائمة المركبات الأكثر حصولًا على التراخيص بين مركبات 2022؛ وفق ما توضحه أحدث بيانات المرور.

وقد التهمت موديلات 2022 نصيب الأسد من تراخيص المركبات الزيرو فى مصر خلال شهر مارس الماضى، بعد استحواذها على %71.2 من مجمل تراخيص المركبات الزيرو البالغة 53.6 ألف وحدة؛ ليصل نصيب موديلات العام الحالى لنحو %71.3.

وبلغ العدد الإجمالى لتراخيص المركبات التى أصدرتها الإدارات العامة للمرور فى مصر خلال مارس الماضى 461.3 ألف وحدة؛ توزعت بين مختلف أنواع المركبات؛ بما فى ذلك الملاكى والنقل والدراجات النارية والأتوبيسات الخاصة والسياحية والمدرسية؛ إضافة إلى المقطورات وأنصاف المقطورات وسيارات الإسعاف والإطفاء وغيرها من أنواع المركبات.

حلت وحدة مرور مدينة نصر بالمركز الأول ضمن قائمة وحدات المرور الأكثر ترخيصًا للمركبات بمختلف أنواعها خلال مارس الماضي؛ بواقع 11.9 ألف وحدة؛ منها نحو 10 آلاف مركبة مستعملة و1.9 ألف وحدة زيرو.

وحلت وحدة مرور القطامية فى المرتبة الثانية بواقع 9.6 ألف مركبة؛ تشمل 8.7 ألف وحدة مستعملة و846 مركبة جديدة، وتبعتها فى المركز الثالث مرور المنصورة بواقع 8.9 ألف وحدة منها 8.2 ألف مركبة مستعملة إلى جانب 669 جديدة؛ وفقًا لأحدث بيانات تراخيص المركبات بوحدات المرور خلال مارس الماضى.

وحلت وحدة مرور الأميرية فى المرتبة الرابعة بعد ترخيصها 8.7 ألف مركبة، منها 7.3 ألف وحدة مستعملة و1400 مركبة جديدة. وجاءت وحدة مرور 6 أكتوبر فى المركز الخامس، بعد إصدارها 7.6 ألف رخصة لعدد 6.4 ألف مركبة مستعملة و1.2 ألف جديدة.

ترتيب سيارات شيرى الأكثر ترخيصاً

الترتيب الطراز التراخيص الحصة % 1 أريزو 5 830 37.1 2 تيجو 7 676 30.3 3 تيجو 3 474 21.2 4 تيجو 118 5.3 5 تيجو 8 81 3.6 6 تيجو 7 برو 46 2.1 9 أخرى 8 0.4 المجموع 2233 100

المصدر: بيانات المرور إعداد: المال