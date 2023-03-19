«أريزو 5» تستحوذ على 42% من تراخيص سيارات «شيري» بوحدات المرور خلال فبراير (جراف)

استحوذت «أريزو 5» على النسبة الأكبر من تراخيص سيارات شيري بنحو 42% بعدما تمكنت من تسجيل نحو 265 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضى.

وحلت «تيجو 7» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة 30.4% مسجلة نحو 191 سيارة، أعقبتها «تيجو 3» فى المركز الثالث بنسبة 24.4% بواقع 153 وحدة.

وجاءت «تيجو 7 برو» فى المرتبة الرابعة بحصة 2.2% بترخيص 14 مركبة، تلتها «تيجو 8» في المركز الخامس بنسبة 0.2% مسجلة نحو سيارة واحدة فقط.

يذكر أن العلامة الصينية «شيري» تصدرت قوائم تراخيص سيارات الركوب «الملاكي» فى مصر مسجلة نحو 628 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضى.