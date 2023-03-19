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«أريزو 5» تستحوذ على 42% من تراخيص سيارات «شيري» بوحدات المرور خلال فبراير (جراف)

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«تيجو 7» فى المركز الثاني بواقع 191 مركبة

«أريزو 5» تستحوذ على 42% من تراخيص سيارات «شيري» بوحدات المرور خلال فبراير (جراف)
أحمد عوض

أحمد عوض

3:38 م, الأحد, 19 مارس 23

استحوذت «أريزو 5» على النسبة الأكبر من تراخيص سيارات شيري بنحو 42% بعدما تمكنت من تسجيل نحو 265 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضى.

وحلت «تيجو 7» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة 30.4% مسجلة نحو 191 سيارة، أعقبتها «تيجو 3» فى المركز الثالث بنسبة 24.4% بواقع 153 وحدة.

وجاءت «تيجو 7 برو» فى المرتبة الرابعة بحصة 2.2% بترخيص 14 مركبة، تلتها «تيجو 8» في المركز الخامس بنسبة 0.2% مسجلة نحو سيارة واحدة فقط.

يذكر أن العلامة الصينية «شيري» تصدرت قوائم تراخيص سيارات الركوب «الملاكي» فى مصر مسجلة نحو 628 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضى.

أحمد عوض

أحمد عوض

3:38 م, الأحد, 19 مارس 23