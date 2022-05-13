«أريزو 5» تستحوذ على 36.4% من تراخيص سيارات «شيري» بوحدات المرور (جراف)

تصدرت «شيري أريزو 5» قوائم تراخيص سيارات «شيرى» في مصر، بعدما اسحوذت على حصة سوقية 36.4% مسجلة نحو 615 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضي.

وجاءت «تيجو 3» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 25% بإجمالى ترخيص 422 سيارة، أعقبتها «تيجو 7 برو» في المركز الثالث بحصة بلغت 5.3% بواقع 89 مركبة.

وحلّت «تيجو 8» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 2.8%، بعدما تمكنت من تسجيل 47 سيارة في مختلف وحدات المرور.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية على الطرازات الأخرى المرخَّصة من العلامة الصينية «شيري» بنسبة بلغت 0.4% بنحو 7 سيارات خلال الشهر الماضي.

ويوضح الجدول التالي أعداد السيارات المرخصة من «شيرى» بوحدات المرور خلال الشهر الماضي: