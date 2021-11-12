«أريزو 5» تتصدر تراخيص سيارات «شيري» بوحدات المرور خلال أكتوبر (جراف)

حصدت العلامة الصينية «شيري» المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 1395 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر سبتمبر الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

تصدرت «أريزو 5» قوائم تراخيص سيارات «شيري»، بإجمالي نحو 366 مركبة، تبعتها «تيجو 7» فى المركز الثاني بواقع 288 مركبة.

وحلّت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 200 سيارة، تلتها «تيجو» في المركز الرابع بإجمالي 176 مركبة.

وجاءت «تيجو 8» فى المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من ترخيص 92 مركبة، تبعتها «تيجو 4» فى المركز السادس بنحو مركبتين فقط.

فيما بلغ عدد الطرازات الأخرى المرخصة من العلامة الصينية «شيرى» نحو 5 مركبات بوحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضى.

يذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مصر، بلغت نحو 17 ألفًا و813 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

يوضح الجدول التالي ترتيب سيارات «شيري» المرخصة بوحدات المرور خلال الشهر الماضي: