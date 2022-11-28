«أريج» للزيوت العطرية تستهدف زيادة فروعها إلى 17 خلال العام المقبل

تستهدف شركة أريج للزيوت العطرية التوسع بالسوق المحلية، وزيادة فروعها إلى 17 فرعا، لتغطية جميع محافظات الجمهورية خلال العام القادم.

وتعتبر أريج منبثقة من مجموعة إخوان هاشم للزيوت العطرية، وهى أول علامة تجارية للعلاج بالروائح فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتأسست فى 1995، إذ تعتمد فى صناعة منتجاتها على مكونات محلية نباتية نقية وطبيعية، وتستهدف لإيجاد بديل طبيعى لكل ما هو كيميائى.

قالت سهيلة هاشم، المدير التجارى لشركة «أريج» فى تصريحات خاصة «المال»، إن الشركة تمتلك حاليًا ما يقارب من 7 فروع داخل محافظتى القاهرة، والجيزة.

وقالت إنه مع ارتفاع إقبال المستهلكين على المنتجات الطبيعية قررت الشركة التواجد فى باقى المحافظات.

وأوضحت أن فكرة منتجات الشركة جاءت من وحى الثقافة الفرعونية المصرية القديمة قبل 4000 عام، حيث اختراع العلاج بالروائح، وتستخدم لجميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أن الشركة الأم تعمل بالأساس فى تصنيع الزيوت العطرية، وتصدر كامل إنتاجها للخارج، ما ساهم فى تيسير صناعة منتجات الشركة فى مصر.

وكشفت سهيلة هاشم أن وزارة الآثار اختارت منتجات «أريج»، لتشارك فى معرض بيع الهدايا الذى سوف يكون متواجدا فى المتحف الجديد بمحافظة الجيزة، والذى من المقرر افتتاحه نهاية العام الحالى.

وعلى صعيد التصدير، قالت سهيلة هاشم، إنه حاليًا يتم تصدير %10 من كامل الإنتاج والباقى يوجه محليًا، مضيفة أن أبرز الدول التى يتم التصدير إليها هى «أمريكا والصين وروسيا».

ولفتت إلى أنه من المستهدف فتح أسواق جديدة خلال العام المقبل، من ضمنها دول الخليج وأبرزها السعودية، استغلالا للاتفاقية التجارة الحرة مع الدول العربية.

وأشارت إلى أن قطاع صناعة الزيوت العطرية حقق طفرة فى النمو وظهر منافسين جدد على الساحة، إذ إن مصر تعتبر من أهم الدول المنتجة للنباتات الطبية والعطرية على مستوى العالم لهذه النوعية من المحاصيل.

وشددت على ضرورة الاهتمام بزراعة النباتات الطبية بغرض الحصول على المنتج الطبيعى العلاجى، لا سيما أن ذلك أصبح من ضروريات العصر الحالى مع ارتفاع الطلب والاستهلاك على العلاجات الطبيعى من أصل نباتى، تجنبًا لاستخدام المنتجات التخليقية لما لها من تاثيرات ضارة.

وأكدت سهيلة هاشم أن الزيوت العطرية فى مصر صناعة متطورة ولها سوق واعدة، وطلب متزايد على المستويين المحلى، وفى الأسواق الدولية، لافتة إلى أن الحكومة حاليًا متمثلة فى وزارة الزراعة تدعم وتشجع تلك الصناعة من خلال تنظيم عدد من المهرجانات بشكل دورى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه خلال العام الماضى بتدشين مصنع لتصنيع العطور من النباتات العطرية، بتكلفة نحو مليار جنيه.

وحققت قيمة صادارات مصر من النباتات الطبية والعطرية نحو 46 مليون دولار لتصدير 25 ألف طن، لتستحوذ من إجمالى قيمة صادرات الحاصلات الزراعية خلال النصف الاول من الموسم التصديرى 2021/ 2022.