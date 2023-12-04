«أريبا مصر» تخطط لإطلاق محفظة تحويلات دولارية للمقيمين والعاملين بالخارج

تنتظر شركة أريبا مصر لحلول المدفوعات الإلكترونية الحصول على موافقة نهائية من الجهات المعنية لإطلاق محفظتها الرقمية «zaky» بالعملتين المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

قال محمد فرحات، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الإستراتيجية بـ«أريبا»، إن المحفظة المرتقبة تتيح للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج تسديد مدفوعاتهم من الفواتير والتزاماتهم المالية، إضافة إلى تنفيذ عمليات تحويلات بالدولار بخلاف الجنيه.

وأوضح «فرحات» -فى تصريحات لـ«المال» – أن شركته تستهدف من هذه الخدمة مخاطبة المصريين العاملين فى دول مثل السعودية والأردن ولبنان كمرحلة أولى، وتسعى للوصول إلى مليون عميل خلال عامين، وذلك عن طريق عقد اتفاقات شراكات إستراتيجية مع أحد كيانات التحصيل الإلكترونى الكبيرة بالخارج.

وأضاف أنه وفقًا للتقارير الحكومية، انخفض حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال العام الماضى بنسبة تقارب %25، وتوقع أن تصل إلى %30 فى 2023 بسبب المضاربات على شراء العملات الأجنبية بالسوق الموازية – على حد قوله.

فى سياق متصل، نوه إلى استهداف الشركة تقديم حلول تكنولوجية فى مجال المدفوعات والتكنولوجيا المالية للبنوك متوسطة الحجم سريعة النمو.

ولفت إلى أن «أريبا مصر» تقدم للعملاء عدة منتجات، منها منصة Verto التى تمكنها من مساعدة البنوك فى إصدار بطاقات الخصم المباشر والائتمانية، كما تتولى أيضًا عمليات المعالجة المالية لنقاط الدفع الإلكترونية «pos» لأكثر من 10 آلاف نقطة فى مصر.

فى سياق متصل، أشار إلى أن شركته تخطط للتوسع فى 2024 من خلال فرعها بمصر، لافتا إلى أن مجموعة أريبا متواجدة حاليا فى الإمارات السعودية ولبنان والأردن والعراق، وتعتبر القاهرة هى المركز الإقليمى والبوابة لكل دول القارة الإفريقية.

وكشف عن إجراء الشركة مباحثات مع عدة بنوك محلية لتقديم خدمات متنوعة، منها إصدار ومعالجة البطاقات البنكية بكل أنواعها، سواء الائتمان أو الخصم المباشر أو مسبقة الدفع، إضافة إلى خدمات Personalization للكروت.

وأضاف أن «أريبا» متخصصة أيضًا فى خدمات إدارة وقبول المعاملات على ماكينات الدفع الإلكترونى ، إضافة إلى نظم مكافحة الاحتيال بالذكاء الاصطناعي، وتأمين العمليات عبر الإنترنت 3D Secure .

يذكر أن «أريبا» شركة لبنانية تأسست عام 2017، وبدأت نشاطها بمصر خلال 2019.