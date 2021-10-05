أروى جودة فى لجنة تحكيم مسابقة «نجمة الجونة الخضراء»

أعلن مهرجان الجونة السينمائى عن استكمال النجوم المصريين المتواجدين في لجان تحكيم الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، عن وجود النجمة أروى جودة في لجنة تحكيم مسابقة “نجمة الجونة الخضراء” المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة، وهي الجائزة التي ستقدم للمرة الأولى هذا العام.

كما أعلن من قبل المهرجان عن مشاركة الفنانة منة شلبي ضمن أعضاء لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة للدورة الخامسة المقرر أن تنطلق في الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر الجاري، وكذلك ستشارك كل من المخرجة كاملة أبوذكري والمخرج تامر عشري في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.