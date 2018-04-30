أروى جودة تفتتتح كايرو فاشون نايتس بالجزيرة

أحمد حمدي تقيم مجلة باشن Pashion بفندق سوفيتيل الجزيرة، غدا الثلاثاء الأول من مايو، الدورة الثامنة من Cairo’s Fashion Nights (CFN) " ليالي ازياء القاهرة " بحضور مجموعة كبيرة من سيدات المجتمع، وذلك في إطار دعم المسئولية المجتمعية لمنظمات المجتمع…

أحمد حمدي

تقيم مجلة باشن Pashion بفندق سوفيتيل الجزيرة، غدا الثلاثاء الأول من مايو، الدورة الثامنة من Cairo’s Fashion Nights (CFN) ” ليالي ازياء القاهرة ” بحضور مجموعة كبيرة من سيدات المجتمع، وذلك في إطار دعم المسئولية المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني.

وأكدت ماهيتاب أحمد، مدير تنظيم اليوم قائلة: إن ليالي أزياء القاهرة يعتبر مهرجانا للتسوق خلال يوم واحد يمتد من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 10 مساء، ويضم ما يقرب من 34 مصمم أزياء وحلي ومجوهرات.

وأضافت ماهيتاب: إنه تم تحويل غرف الدور الأول من الفندق لتكون غرف عرض للمصممين المصريين الواعدين، بالإضافة إلى فقرات موسيقية مستمرة طوال اليوم للترفيه عن الزائرين.

وتحدثت ماهيتاب عن مفاجأة الدورة الثامنة وهي حضور ورعاية الفنانة أروى جودة لهذا اليوم ودعمها لهذا الحدث الكبير في رسالته ومضمونه سواء لدعم شباب الموهوبين أو لدعم أطفال مصر وعلاجهم من أمراض القلب.

وقرر مجلس إدارة مجلة باشن برئاسة سوزان ثابت التبرع بكل إيرادات اليوم لصالح مؤسسة مجدي يعقوب للقلب بأسوان.