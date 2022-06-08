أروى جودة تستعد لتصوير مسلسل «حرب نفسية» في شبرامنت

تستعد الفنانة أروى جودة لتصوير مسلسلها الجديد “حرب نفسية”، للمخرج أحمد شفيق بداية الأسبوع المقبل داخل أحد استوديوهات شبرامنت، وتجسد خلال الأحداث دور سيدة متزوجة من مصطفى درويش الذي يعمل ضابط شرطة، ويواجهان العديد من المواقف في إطار سيكو دراما.

من ناحية أخرى، تعاقدت أروى جودة مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم “بنات رزق” المقرر بدء تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته غادة عادل، مى عمر، شيرين رضا، رزان مغربي.

مسلسل “حرب نفسية” بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث في إطار من السيكو دراما، ومكون من 15 حلقة فقط .