أروى تعلن عن أغنية باللهجة الخليجية في عيد الحب

أحمد حمدي:كشفت النجمة أروى أنها تستعد لطرح أغنية سنجل جديدة في عيد الحب المقبل "لحقوني"، وتتميز بستايل عراقي مختلف وجديد عليها تماما عما قدمته سابقا في مسيرتها الفنية وتستقر حاليا على فريق العمل الخاص بالأغنية.وأضافت في تصريحات خاصة لـ"لمال نيوز" أنها قررت الاكتفاء بطرح أغنيات منفردة الفترة الحا

أحمد حمدي:

كشفت النجمة أروى أنها تستعد لطرح أغنية سنجل جديدة في عيد الحب المقبل “لحقوني”، وتتميز بستايل عراقي مختلف وجديد عليها تماما عما قدمته سابقا في مسيرتها الفنية وتستقر حاليا على فريق العمل الخاص بالأغنية.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”لمال نيوز” أنها قررت الاكتفاء بطرح أغنيات منفردة الفترة الحالية، ولا نية في طرح ألبوم غنائي أبد، خاصة بعد طرحها منذ أيام قليلة أغنيتها الجديدة “أقول أنساك”، وطرح الكليب الخاص بها الساعات الماضية والذي تعاونت فيه مع المخرج اللبناني فادي حداد.

وتابعت أروى أنها تحب الغناء بلهجات عربية مختلفة المصرية واللبنانية والخليجية والمغربية لأن ذلك يحقق انتشارا أكبر لها.