أروى: أقول أنساك مختلفة تمامًا عن أغنية كارول سماحة

أحب الغناء بلهجات عربية مختلفة ولا ينقصنا شىء للوصول للعالمية أحمد حمدى رغم تحقيق المطربة والنجمة اليمنية أروى نجاحا كبيرا في تقديم البرامج التليفزيونية السنين الماضية مثل " خليها علينا " و " الليلة دي " العام الماضي الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة على شاشة سي بي سي، لكنها قررت العودة للغناء 2018 بطرحه

أحب الغناء بلهجات عربية مختلفة ولا ينقصنا شىء للوصول للعالمية

أحمد حمدى

رغم تحقيق المطربة والنجمة اليمنية أروى نجاحا كبيرا في تقديم البرامج التليفزيونية السنين الماضية مثل ” خليها علينا ” و ” الليلة دي ” العام الماضي الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة على شاشة سي بي سي، لكنها قررت العودة للغناء 2018 بطرحها مؤخرا ” أقول أنساك ” وهي اغنية عاطفية تتميز بطابع درامي، وحققت نسبة استماع ومشاهدة جيدة على يوتيوب تخطت مليون ونصف.

” المال ” التقت اروى وتحدثت معها عن أغنيتها الجديدة ” أقول انساك ” ومدى تشابهها مع اغنية النجمة اللبنانية كارول سماحة التي طرحتها منذ سنوات، وبرامجها الجديدة التي تقوم بتحضيرها حاليا، وعن نيتها طرح البوم غنائي الفترة القادمة، وكذلك رأيها في حال الاغنية العربي .

في البداية نفت النجمة اروى تشابه اغنيتها الجديدة ” واقول انساك “، التي طرحتها منذ فترة قصيرة وحققت نسبة استماع ومشاهدة جيدة تخطت مليون ونصف، مع اغنية النجمة اللبنانية ” كارول سماحة ” التي طرحتها منذ سنوات بنفس الاسم .

وأكدت اروى لـ ” المال “، أن علاقتها بكارول سماحة لم تتأثر ابدا بكل ما قيل على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية بانه حدثت ازمة بينهما، فهذا كلام لا أساس له من الصحة، لانه من الوارد ان تتشابه اسماء الاغنيات بشكل طبيعي.

وتابعت انها ستتواجد في مصر الايام القادمة لانهاء بعض نشاطاتها الفنية والتحضير لبرامج جديدة في العام الجديد 2018 .

وكشفت انها بصدد التحضير لاحياء حفلات فنية للترويج للاغنية الجديدة في مصر والدول العربية لكن تنتظر فقط تحقيقها انتشارا اكبر الايام القادمة واستماع الجمهور لها بدرجة اكبر.

واوضحت انها قررت بدء العام الجديد بطرح اغنية عاطفية مليئة بالشجن للجمهور لتناسب مود وحالة الناس المزاجية الان خاصة انها قدمت اغنيات ايقاعية خفيفة العام الماضي مثل بالهداوة وغيرها.

ونوهت ايضا الى أنها تحب الغناء باكثر من لهجة عربية ومصرية كذلك حتى تستقطب شريحة اكبر من الجمهور العربي في كل مكان مثلما تفعل النجمة اصالة نصري في البوماتها الخليجية دائما فحققت انتشارا واسعا في دول الخليج ولها قاعدة جماهيرية كبيرة بها ، لافتة الى انها تحب التنوع فنيا بالغناء باكثر من لهجة عربية وليس فقط من اجل تحقيق انتشارا اوسع عربيا.

واوضحت اروى انها لا تفكر ابدا في طرح البوم غنائي جديد الايام القادمة بعد اغنيتها الجديدة ” أقول انساك “، مشيرة الى انها فكرة غير واردة بالنسبة لها حاليا لان الالبوم الغنائي ياخذ وقتا وجهدا طويلا في التحضير لاغنياته حتى يظهر بمستوى فني مميز للناس .

وكشفت انها تنوي طرح اغنية جديدة سنيجيل قريبا لكن بلهجة خليجية وليست بلهجة مصرية مثل واقول انساك .

واكدت في حديثها لنا ان الاغنية العربية لاينقصها شيئا حتى تصل للعالمية لاسيما و ان هناك نجوما عرب ومصريين استطاعوا الوصول لذلك بالفعل مثل عمرو دياب واليسا وغيرهما، لكن أغنياتهما وصلت للاماكن التي تستمتع للموسيقى الشرقية .

واضافت ان اغنيات عمرو دياب تسمع في اماكن كثيرة في تركيا واوروبا ويتم اخذ الحان اغنياته وتترجم للغات اجنبية كثيرة ، لافتة الى ان نجوم موسيقى الراي مثل الشاب خالد والشاب فضيل والشاب مامي استطاعوا الوصول عالميا بدرجة اكبر مننا كعرب.

واشارت ايضا الى مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اصبحت هامة جدا لاي فنان او نجم سواء في مجال التمثيل او الغناء ، لانها اصبحت تحقق دعاية كبيرة لاي عمل فني جديد مما يجذب الجمهور والفانز على مواقع التواصل لمتابعة تفاصيل وكواليس هذا العمل ويتحقق له نسبة مشاهدة كبيرة .

وكشفت انها تقوم الفترة الحالية بالتحضير لبرنامج جديد في عام 2018 بعد نجاح برنامجها الاخير ” الليلة دي ” الذي قدمته على شاشة سي بي سي العام الماضي وقدمت فيه اكثر من 100 حلقة فنية استضافت فيها العديد من نجوم الفن المصري والعربي مثل جمال سليمان وباسل خياط وظافر عابدين وامير كرارة واحمد فهمي وايتن عامر وغيرهم.

واستطردت انها لن تقدم فكرة تقليدية في برنامجها الجديد او مشابهة لفكرة برنامج ” الليلة دي” لانها لاتحب تكرار نفسها ابدا في اي شىء تقدمه للجمهور.

ولفتت الى انها كانت تحافظ دائما في برنامجها اثناء استضافة فنان او نجم معين على عدم احراجه باسئلة شخصية مستفزة له وكانت تحترم خصوصياته كثيرا وليس كما يحدث في بعض البرامج التليفزيونية حاليا على الساحة التي اصبحت تنتهك خصوصية الفنان بصورة كبيرة سيئة.

وعلقت على الحركة الفنية الجديدة التي تحدث بالسعودية مؤكدة انها ترى أن هناك نظرة للامام بها حاليا وان ذلك سيحمل الخير للشعب السعودى الفترة المقبلة مؤكدة انها تحب السعودية وتتمنى أن يستمروا فيما يقومون به.