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«أروب» للممتلكات تجدد اتفاقيات الطبى مع «هانوفر رى» لإعادة التأمين

حصلت على شروط أفضل وارتفاع طفيف فى الأسعار بسبب التضخم
مروة عبد النبي 8:02 م, الأحد, 13 فبراير 22 8:02 م, الأحد, 13 فبراير 22

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كشف معتز مسعد، رئيس القطاع الطبى فى شركة «أروب» للتأمين على الممتلكات عن تجديد اتفاقيات إعادة التأمين مع «هانوفر رى » البحرينية الذراع الاستثمارية للشركة الأم الألمانية.

وقال إن شركته جددت اتفاقية إعادة التأمين لفرع الطبى مع «هانوفر رى» بشروط أفضل من العام السابق نتيجة تحسن الأعمال المستمر بعدما حققت الشركة 98 مليون جنيه بالفرع ذاته منفردا بنهاية العام المالى الماضى.

وأضاف أن وثائق التأمين الطبى تغطى وباء «كورونا» والتى تم الإقبال عليها بشكل كبير جدا ونجحت الشركة فى الحصول عليها من معيدى التأمين المبرم معه اتفاقياتها.

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وأشار إلى أن شركته حصلت على مزايا أكثر فى تعاقدها مع «هانوفر رى» لكن حدثت زيادة فى أسعار التعاقدات بصورة طفيفة على حد قوله بسبب التضخم السنوى المعتاد والمرتقب خلال العام الجارى. 

وأكد «مسعد» أن التأمين الطبى أصبح غاية فى الأهمية لإدارة مخاطر الصحة إذ يمكن لأى شخص أن يكون ضحية للأمراض الخطيرة وبشكل غير متوقع وهو ما يتسبب فى قلق كبير نظرا لارتفاع النفقات الطبية.

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وقال إن التأمين الطبى هو أحد بوالص التأمين التى تتعامل مع أنواع مختلفة من المخاطر الصحية ويحصل من خلالها المؤمن عليه على دعم طبى فى حالة إصداره لوثيقة التأمين الصحى، لافتا إلى أن شركته لديها شبكة طبية قوية تغطى كل أنحاء الجمهورية خاصة المستشفيات الكبرى.

على صعيد متصل، قال «مسعد» إن «أروب» للممتلكات أطلقت خدمة التسعير الأونلاين لفرع التأمين الطبى العام الماضى حتى مرحلة ما قبل الإصدار نظرا لزيادة الطلب عليهما من الوسطاء والعملاء من خلال الحصول على عروض الأسعار الخاصة بهما وهو ما يستلزم سرعة تقديم الخدمة وحسمها فى أقرب وقت لأصحاب المصلحة التأمينية وبعد إتمام التسعير ورغبة العميل فى إصدار الوثيقة يتم تواصل أحد الوسطاء المرخص لهم معه لإنهاء كل الإجراءات فى أسرع وقت. 

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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