أروب للتأمين : لبنان قبلة السياحة العلاجية بالمنطقة

قالت هدى عثمان مدير عام مطالبات الطبى و الحوادث بشركة “أروب للتأمين” بلبنان، إن لبنان يعتبر قبلة السياحة العلاجية بالمنطقة العربية، و يوجد بها عدد كبير من الأطباء من مدارس إنجليزية و أمريكية و فرنسية فى الطب، و لديها طبيب لكل 303 مواطنين، و هو ضعف المتوسط فى دول المنطقة العربية .

وأضافت – خلال الجلسة الثالثة للملتقى الإقليمى الخامس للتأمين الطبى و الرعاية الصحية اليوم الخميس – أن لبنان بها 192 مستشفى و 85% منها تتبع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن تكاليف العلاج بالقطاع الخاص تزيد عن تكاليف العلاج بالمستشفيات الحكومية بنسبة 50% و أحيانا 100% .

