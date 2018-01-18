تأميـــن

أروب للتأمين : لبنان قبلة السياحة العلاجية بالمنطقة

الشاذلى جمعة :قالت هدى عثمان مدير عام مطالبات الطبى و الحوادث بشركة "أروب للتأمين" بلبنان، إن لبنان يعتبر قبلة السياحة العلاجية بالمنطقة العربية، و يوجد بها عدد كبير من الأطباء من مدارس إنجليزية و أمريكية و فرنسية فى الطب، و لديها طبيب لكل 303 مواطنين، و هو ضعف المتوسط  فى دول المنطقة العربية
1:09 م, الخميس, 18 يناير 18 1:09 م, الخميس, 18 يناير 18

شارك الخبر مع أصدقائك

الشاذلى جمعة :

قالت هدى عثمان مدير عام مطالبات الطبى و الحوادث بشركة “أروب للتأمين” بلبنان، إن لبنان يعتبر قبلة السياحة العلاجية بالمنطقة العربية، و يوجد بها عدد كبير من الأطباء من مدارس إنجليزية و أمريكية و فرنسية فى الطب، و لديها طبيب لكل 303 مواطنين، و هو ضعف المتوسط  فى دول المنطقة العربية .

وأضافت  – خلال الجلسة الثالثة للملتقى الإقليمى الخامس للتأمين الطبى و الرعاية الصحية اليوم الخميس – أن لبنان بها 192 مستشفى و 85% منها تتبع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن تكاليف العلاج بالقطاع الخاص تزيد عن تكاليف العلاج بالمستشفيات الحكومية بنسبة 50% و أحيانا 100% .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

ملف الكاتب

اقرأ أيضاً