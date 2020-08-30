«أروب» للتأمين تنتهى من تفعيل فرع الغردقة وتستكمل الإسكندرية

كشف مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة “اروب” للتأمين على الممتلكات، عن أن شركته انتهت من تفعيل فرع الغردقة خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال جلب كودار تأمينية جيدة، تستطيع تسويق المنتجات التأمينية التى تتناسب وطبيعة الفرع ومكان تواجده

وقال صابر إن أروب للتأمين على الممتلكات قررت إعادة هيكلة بعض الفروع لديها وبالفعل اتخذت خطوات جادة فى هذا الشأن وكذا تفعيل بعض الوثائق بالشركة التى كانت لا تلاقى إقبالا عليها بسبب عدم شرحها بطريقة مبسطة وتعريف العميل التغطيات التى توفرها

التفعيل يعنى جلب كوادر كفء وتدريب العاملين فيها

وأشار إلى أن فرع الغردقة كان من المقرر الانتهاء من تفعيله تكنولوجيا وإمداده بالكوادر البشرية المدربة على أعلى مستوى منذ فترة كبيرة الا أن إنتشار فيروس كورونا والاغلاق الحكومى للسيطرة على انتشار الجائحة أرجأ ذلك ولكن بعد العودة للحياة الطبيعية تم انجاز تلك المهمة

وأوضح العضو المنتدب لشركة أروب للتأمين أنه جارى حاليا تفعيل فرع الإسكندرية من خلال استقطاب كوادر تأمينية كفء تستطيع رفع مستوى الأقساط التأمينية التى يجلبها الفرع خاصة وانه فى منطقة ساحلية تخدم العاملين بالنقل البحرى بشكل كبير

العنصر البشرى أهم أولويات الشركة

ولفت الى أن العنصر البشرى بالشركة من أهم العناصر التى تهتم بها الإدارة وتقوم بتنظيم دورات تدريبية للعناصر والكوادر البشرية بكل المجالات، سواء فى المهارات الإدارية، والفنية والحوكمة وغيرها، وأى معدل نمو تحققه الشركة أساسه التعاون بين الجهاز الإنتاجى والإدارات الفنية تمهيدا لإصدار الوثائق.

وتابع أن أورب للتأمين قامت العام الماضى بتحديث الجهاز الإنتاجى على مستوى غالبية الفروع فى كل أنحاء الجمهورية، وتعيين كوادر جديدة فى الجهاز الإنتاجى وتنظيم الدورات التدريبية التسويقية والفنية لهم من اجل العمل على تقليل معدل دوران العاملين بالجهاز الإنتاجى للحفاظ عليهم للاستمرار فى العمل بالشركة.

أروب تخطط للتركيز على التأمينات الفردية

أضاف أن أروب للتأمين قررت السير فى عدة إتجاهات لتنشيط مبيعات وثائقها من خلال تفعيل بعض الوثائق القديمة والحصول على الموافقة على منتجات اخرى جديدة مثل وثيقة أمان الماسية والذهبية والتى ستلبى احتياجات الافراد من اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة مثل المسكن والعيادة والصيدلية والمكتب والمطعم وغيرها.

وأوضح أن شركته ستركز الفترة المقبلة على تأمينات التجزئة مثل التامين الجماعى حاليا لافتا إلى أن المنتجات التى تم اعتمادها من هيئة الرقابة المالية تخاطب العميل الفردى، وهى منتجات تتسم بالمرونة ويمكن من خلالها تحقيق عوائد كبيرة فنيًا