«أروب للتأمين» تنتهى من تجديد اتفاقات الإعادة

كشفت شركة «أروب» للتأمينات العامة عن انتهائها فى أبريل الماضى، من تجديد اتفاقات إعادة التأمين لعام 2020 بنفس شروط 2019.

قال مدحت صابر، العضو المنتدب للشركة، إن «أروب» جددت اتفاقاتها مع معيدى التأمين لوثائقها، وهى «سكور رى» الفرنسية لإعادة التأمين بجانب «هانوفر رى» الألمانية و«الأفريقية لإعادة التأمين»، وكلها ذات تصنيف ائتمانى أول.

وأضاف صابر أن الشركة انتهت من تجديدات الإعادة بشكل مرن فى الحريق والهندسى والطبى والسيارات والبحرى، وجميع الفروع، لأنها أبرمت قبل استفحال أزمة تقشى وباء كورونا المستجد، علاوة على أن حد احتفاظ الشركة يختلف من فرع تأمينى لآخر معتمدًا على طبيعة الفرع وشروط اتفاقيات إعادة التأمين.

وأوضح أن شركته حققت نتائج مالية جيدة كتحقيق أقساط تأمينية بقيمة 187 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى، مقابل 155 مليونا العام السابق، بنمو يقترب من %21 إضافة إلى تحقيق صافى أرباح بلغت 23 مليون جنيه سيتم استغلالها فى التوسعات التكنولوجية.

وأشار إلى أن «أروب مصر» تعمل برأس مال مدفوع تبلغ قيمته 160 مليون جنيه، ويشترط أن قانون التأمين الحالى ألا يقل رأس المال المدفوع بشركة التأمين عن 60 مليون جنيه .

وتوقع العضو المنتدب لـ«أروب» تشدداً خلال العام المقبل من جانب معيد التأمين العالمى حسب خسائره الذاتية والتعويضات التى دفعها لشركات التأمين الكائنة فى بلده سواء فى أروربا أو آسيا، وعلى هذا الأساس سيتم احتساب الأسعار والتمسك بشروط بعينها من جانب معيدى التأمين، خاصة أنها دفعت وستدفع أرقام «فلكية» نتيجة توقف الأعمال التى تتضمنها غالبية وثائقها نتيجة جائحة كورونا والمعروفة بوثائق الـ«Business Interruption».

وأشار إلى أن شركته لديها ما يقرب من 40 تغطية تأمينية، مثل تغطية «مشروعى» و«مسكنى»، ومنتجات لتأمين السفر، إضافة إلى مجموعة «أمان» والتى تغطى مخاطر الحوادث الشخصية للأفراد بجانب الأخطار الإضافية، وكذا مجموعة «راحة البال» التى تستهدف المشروعات المتوسطة والصغيرة فقط.