«أروب للتأمين» تنتظر موافقة الرقابة المالية لافتتاح فرع مدينة نصر

كشف مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة “اروب” للتأمين على الممتلكات أن شركته تعتزم إفتتاح فرع مدينة نصر رسميا شهر ابريل المقبل وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ذلك.

وأشار صابر الى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بمجرد منحها الموافقة الرسمية على إجراءات افتتاح الفرع أبريل المقبل سيتم بدء العمل الفعلى به، والذى سيخدم سكان القاهرة الكبرى على نطاق أوسع بجانب الفرع الرئيسى.

تفعيل فرعى الغردقة والإسكندرية

وقال إن شركة “أروب “للتأمين لديها فرعين فقط بخلاف الرئيسى فى محافظتى الإسكندرية والغردقة وتم تفعيل الأخير وتزويده بكافة أدوات العمل من كوادر بشرية واجهزة تكنولوجيا وكافة المنتجات التأمينية التأمينية التى تتناسب وطبيعة هذا المنطقة الساحلية.

وأشار إلى أن فرع مدينة نصر المقرر إفتتاحه سيكون الفرع الثالث لشركة “أروب” للتأمين على الممتلكات مضيفا إلى أن افتتاح الفروع الجغرافية لشركات التأمين أمرا ليس سهلا او بسيطا خاصة إذا كانت هناك رغبة فى العمل بإحترافية وعلى أسس فنية سليمة

الفروع الجديدة ستكون مميكنة بالكامل

ولفت إلى أن أروب تعكف على ان يكون الفرع المقرر افتتاحه مميكن بالكامل وبه كافة الوسائل التكنولوجية التى تساعد فى إنجاز الأعمال على أعلى مستوى، فضلآ عن استقطاب كوادر ذو خبرات كبيرة بالتأمين بجانب الكوادر الانتاجية الاخرى فى ذات الفرع لاستقاء الخبرة من قياداتها وجلب الأقساط التأمينية المستهدفة من هذه الفروع.

وتابع أن شركته تقوم حاليا بإتخاذ كافة الخطوات التى وصفها بالجادة من أجل الاصدار الإلكترونى بداء من تدشين المنصة التى وافقت عليها الرقابة المالية خلال الايام القليلة الماضية وكذا النظام الالكترونى- الموقع الخاص – للشركة.

تم اعادة هيكلة الفروع واستحداث وثائق وتفعيل أخرى

وأشار إلى أن أروب للتأمين على الممتلكات قد قررت إعادة هيكلة بعض الفروع لديها وبالفعل اتخذت خطوات جادة فى هذا الشأن وكذا تفعيل بعض الوثائق بالشركة والتى كانت لا تلاقى إقبالا عليها بسبب عدم شرحها بطريقة مبسطة وتعريف العميل التغطيات التى توفرها.

وأوضح العضو المنتدب لشركة “أروب ” للتأمين أنه تم حاليا تفعيل فرع الإسكندرية من خلال استقطاب كوادر تأمينية كفء تستطيع رفع مستوى الأقساط التأمينية التى يجلبها الفرع خاصة وانه فى منطقة ساحلية تخدم العاملين بالنقل البحرى بشكل كبير.