«أروب» للتأمين تستهدف 95 مليون جنيه بفرع الطبى بنهاية يونيو المقبل

الشركة حققت 69 مليونا بالنصف الأول من العام

قال معتز مسعد رئيس القطاع الطبى بشركة “أروب” للتأمين على الممتلكات إن شركته تستهدف تحقيق أقساط تأمينية بفرع الطبى منفردآ 95 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى.

وأشار مسعد إلى أن شركته حققت أقساط تأمينية بفرع الطبى فقط بقيمة 69 مليون جنيه بنهاية النصف الاول – من اول يوليو وحتى 31 ديسمبر- من العام الجارى مخططة لجلب 26 مليون جنيه خلال النصف الثانى من العام

وأضاف أن فرع التأمين الطبى بشركة “أروب” يزخر بالعديد من المنتجات التى تغطى الكشوفات الطبية والفحوصات و العمليات الجراحية وكذا المنتجات الفردية.

وأشار إلى أن الشركة لديها تغطيات تأمين طبى ثابتة ومتغيرة لأكثر من 8 دول عربية للفردى والجماعى .

التأمين الطبى فرس الرهان الرابح الفترة المقبلة

ولفت إلى أن التأمين الطبى أصبح غاية فى الأهمية لإدارة مخاطر الصحة ويمكن لأي شخص أن يكون ضحية للأمراض الخطيرة وبشكل غير متوقع والتى تسبب قلق كبير نظرآ لإرتفاع النفقات الطبية

وقال إن التأمين الطبي هو أحد بوالص التأمين التي تتعامل مع أنواع مختلفة من المخاطر الصحية ويحصل من خلالها المؤمن عليه على دعم طبي في حالة وثيقة التأمين الطبي.

وتابع أن الشركة لديها شبكة طبية قوية تغطى كافة انحاء الجمهورية وخاصة المستشفيات الكبرى فى مصر.

وأكد رئيس القطاع الطبى أن “أروب” للممتلكات أطلقت خدمة التسعير الأونلاين لفرع التأمين الطبى قبل شهرين حتى مرحلة ما قبل الإصدارنظرا لزيادة الطلب عليهما من الوسطاء والعملاء من خلال الحصول على عروض الأسعار الخاصة بهما وهو ما يستلزم سرعة تقديم الخدمة وحسمها في أقرب وقت لأصحاب المصلحة التامينية وبعد إتمام التسعير ورغبة العميل في إصدار الوثيقة يتم تواصل أحد الوسطاء المرخص لهم معه لإنهاء كافة الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

114 مليون جنيه أقساط النصف الاول من العام للشركة

ومن المعروف أن أروب للتأمين على الممتلكات حققت أقساطا تأمينية بقيمة 114 مليون جنيه مقابل 90 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالى المقارنة بزيادة قدرها 24 مليون جنيه بنسبة نمو 25 %.

وبلغ إجمالى إستثماراتها إلى 378.7 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى مقابل 330.8 مليون بنهاية النصف الأول من العام السابق عليه بزيادة 47.9 مليون جنيه بارتفاع قدره %14.5.

وقفز إجمالى الأصول إلى 498 مليون جنيه مقابل 429.7 مليون جنيه بارتفاع 68.3 مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها 16.%