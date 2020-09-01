أروب للتأمين تدرس افتتاح فرع مدينة نصر العام الجاري

كشف مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة “اروب” للتأمين على الممتلكات، أن شركته تعتزم افتتاح فرع مدينة نصر العام المالي الجاري وذلك لخدمة سكان القاهرة الكبرى على نطاق أوسع بجانب الفرع الرئيسي .

وقال صابر إن شركة أروب للتأمين لديها فرعين فقط بخلاف الرئيسي في محافظتي الإسكندرية والغردقة وتم تفعيل الأخير وتزويده بكافة أدوات العمل من كوادر بشرية وأجهزة تكنولوجيا وكافة المنتجات التأمينية التى تتناسب وطبيعة هذا المنطقة الساحلية .

الفرع الجديد هو الثالث للشركة

وأشار إلى ان فرع مدينة نصر المقرر افتتاحه سيكون الفرع الثالث لشركة “أروب” للتأمين على الممتلكات مضيفا إلى أن افتتاح الفروع الجغرافية لشركات التأمين أمرا ليس سهلا او بسيطا خاصة إذا كانت هناك رغبة فى العمل بإحترافية وعلى أسس فنية سليمة .

ولفت إلى أن أروب تعكف على أن يكون الفرع المقرر افتتاحه مميكن بالكامل وبه كافة الوسائل التكنولوجية التى تساعد فى إنجاز الأعمال على أعلى مستوى فضلآ عن استقطاب كوادر ذو خبرات كبيرة بالتأمين بجانب الكوادر الإنتاجية الأخرى في ذات الفرع لإستقاء الخبرة من قياداتها وجلب الأقساط التأمينية المستهدفة من هذه الفروع .

وتابع أن شركته تقوم حاليا بإتخاذ كافة الخطوات التى وصفها بالجادة من أجل الإصدار الإلكترونى بداء من تدشين المنصة التى وافقت عليها الرقابة المالية خلال الأيام القليلة الماضية وكذا النظام الالكتروني- الموقع الخاص – للشركة .

وأشار إلى أن أروب للتأمين على الممتلكات قد قررت إعادة هيكلة بعض الفروع لديها وبالفعل اتخذت خطوات جادة فى هذا الشأن وكذا تفعيل بعض الوثائق بالشركة والتى كانت لاتلاقى إقبالا عليها بسبب عدم شرحها بطريقة مبسطة وتعريف العميل التغطيات التى توفرها .

اروب تنتهى من تفعيل فرع الغردقة

وأشار إلى أن فرع الغردقة كان مقررا الانتهاء من تفعيله تكنولوجيا وبإمداده بالكوادر البشرية المدربة على أعلى مستوى منذ فترة كبيرة الا أن إنتشار فيروس كورونا والإغلاق الحكومي للسيطرة على انتشار الجائحة أرجأ ذلك ولكن بعد العودة للحياة الطبيعية تم إنجاز تلك المهمة.

وأوضح العضو المنتدب لشركة أروب للتأمين أنه جارى حاليا تفعيل فرع الإسكندرية من خلال استقطاب كوادر تأمينية كفء تستطيع رفع مستوى الأقساط التأمينية التى يجلبها الفرع خاصة وانه فى منطقة ساحلية تخدم العاملين بالنقل البحرى بشكل كبير .

ولفت الى أن العنصر البشرى بالشركة من أهم العناصر التى تهتم بها الإدارة وتقوم بتنظيم دورات تدريبية للعناصر والكوادر البشرية بكل المجالات، سواء فى المهارات الإدارية وكذلك الفنية والحوكمة وغيرها، وأى معدل نمو تحققه الشركة أساسه التعاون بين الجهاز الإنتاجى والإدارات الفنية تمهيدا لإصدار الوثائق.

الشركة تسلك كل الإتجاهات التسويقية لتنشيط المبيعات

وتابع إلى أن أورب للتأمين قامت العام الماضي بتحديث الجهاز الإنتاجى على مستوى غالبية الفروع فى كل أنحاء الجمهورية، وتعيين كوادر جديدة فى الجهاز الإنتاجي وتنظيم الدورات التدريبية التسويقية والفنية لهم من أجل العمل على تقليل معدل دوران العاملين بالجهاز الإنتاجى للحفاظ عليهم للاستمرار فى العمل بالشركة.

أضاف أن أروب للتأمين قررت السير في عدة اتجاهات لتنشيط مبيعات وثائقها من خلال تفعيل بعض الوثائق القديمة والحصول على الموافقة على منتجات أخرى جديدة مثل وثيقة أمان الماسية والذهبية والتى ستلبى احتياجات الأفراد من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة مثل المسكن والعيادة والصيدلية والمكتب والمطعم وغيرها.