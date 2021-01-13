«أروب للتأمين» تجدد اتفاقيات «الإعادة» بقيادة «سكور ري» الفرنسية

كشف مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة «أروب» للتأمين على الممتلكات – مصر، عن قيام شركته بتجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2021 مع عدد من شركات الإعادة العالمية بقيادة «سكور رى الفرنسية».

وقال صابر إن مجموعة أروب اللبنانية التابعة لها شركته استطاعت تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام الحالى بنفس شروط العام السابق، وهو ما اعتبره إنجازا بسبب الأحداث الضخمة التى مرت بها البلاد بوجه عام، وهى تفشى فيروس كورونا، علاوة على انفجار مرفأ بيروت بلبنان على وجه الخصوص، والذى كبد شركات الإعادة خسائر هائلة.

وأضاف أن تحسن النتائج الفنية للشركة ساعد فى الحفاظ على مرونة الأسعار والشروط، بعدما قامت «أروب» للتأمين مصر بتنقية محفظتها من الخسائر العام المالى الماضى، بتحقيقها فائض اكتتاب قيمته 13.2 مليون جنيه مقابل عجز 5.4 مليون جنيه للعام السابق عليه بزياة 18.6 مليون جنيه.

وأوضح أن أروب للتأمين حققت فائض نشاط تأمنيى بلغ 39.9 مليون جنيه مقابل 20.4 مليون جنيه خلال نفس فترة المقارنة بارتفاع قدره 19.5 مليون جنيه بمعدل نمو %48.9.

وأشار العضو المنتدب لـ«أورب» للتأمين إلى أن شركته حققت صافى ربح بعد ضريبة الدخل بلغ 40.3 مليون جنيه مقابل 23.6 مليون جنيه بزيادة 16.7 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها %70.7.

وأوضح أن نتائج العام المالى الماضى، وفقا للخطة التى وضعتها الشركة، كانت ترتكز على تنقية المحفظة التأمينية من كل الخسائر أو العجز، علاوة على أن تحقيق الأرباح الفنية انعكس بالإيجاب على قدرتها على سداد التعويضات لعملائها وباتت المنافسة على مستوى الخدمة.

من ناحيته، قال محمد الدكرورى، مدير الشئون الفنية والعمليات بشركة «أروب» للتأمين، إنها استطاعت الحصول على زيادة فى الطاقة الاستيعابية بفروع السيارات والمسؤوليات بنسبة %50 نتيجة تحسن الاكتتاب بالشركة.

وأشار إلى أن شركته جددت اتفاقيات إعادة التأمين النسبية واللانسبية مع عدد من شركات الإعادة العالمية أبرزها «سكور رى الفرنسية» و»سويس رى» السويسرية والشركة الإفريقية لإعادة التأمين فى فروع الحريق والسطو والهندسى والبحرى والسيارات والمسؤوليات وتأمينات السفر، وكلها شركات ذات تصنيف ائتمانى أول